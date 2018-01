La Banque africaine de développement présentera l’édition 2018 de Perspectives économiques en Afrique, au 30 ème Sommet de l’Union africaine

Le vice-président de la Banque africaine de développement en charge de la Gouvernance économique et de la gestion des connaissances, Célestin Monga, présentera, vendredi 26 janvier 2018, à Addis-Abeba, en Ethiopie, l’édition 2018 des Perspectives économiques en Afrique (PEA), en marge de la 30 ème Conférence des chefs et de gouvernement de l’Union africaine.

Exclusivement produit pour la première fois par la Banque africaine de développement, le rapport, qui donne une analyse complète et documentée des économies africaines, sera présenté aux officiels de haut rang, aux représentants du secteur privé, aux médias ainsi qu’aux partenaires au développement.

Le Commissaire aux affaires économiques à la Commission de l’Union africaine, Victor Harison, le ministre éthiopien des Finances et de la Coopération économique, Abraham Tekeste, et le ministre-conseiller spécial du Premier ministre d’Éthiopie, Arkebe Oqubay, participeront à ce second lancement du rapport, après sa première publication le 17 janvier 2018, au siège de la Banque à Abidjan.

Perspectives économiques en Afrique comblent un manque de connaissances critiques sur les diverses réalités socio-économiques des économies africaines, à travers une analyse constante, rigoureuse et comparative.

Pour faciliter le plaidoyer et le dialogue sur les politiques, l’édition 2018 de PEA a été ramenée à quatre chapitres et à environ 180 pages, avec en plus les 54 notes de pays, soit une baisse de plus de 300 pages.

Perspectives économiques en Afrique est un rapport annuel produit par la Banque africaine de développement.