La 2e édition du “FEG Dakar” et de la 1ère édition du PolluGaïa Expo : Les organisateurs parlent de succès

C’est dans une grande satisfaction que les organisateurs, partenaires et participants ont clôturé mercredi la 2e édition du Forum Economique Générescence “FEG Dakar” organisée cette année en concomitance avec la 1ère édition du PolluGaïa Expo, Salon International des équipements et services pour l’environnement et le développement durable. Ce rendez-vous annuel a réuni en deux jours plus de 600 entrepreneurs, éco-acteurs, institutionnels et porteurs de projets venus de 11 pays (Sénégal, Burkina Faso, Maroc, Belgique, Portugal, Palestine, Etats Unis, République de Guinée, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau).

Rendez-vous annuel international économique et d’affaires, le FEG Dakar a pour vocation, Rappelons-le, de mettre en lumière ces multiples opportunités et à favoriser les mises en relations business. Le FEG Dakar vise également à renforcer la coopération intra-africaine, mais aussi celle entre l’Afrique et le reste du Monde.

L’édition 2019 a été marquée par l’attention particulière de la présidence de la République du Sénégal. En effet, le Président de la République SE Macky SALL a voulu saluer la contribution d’un digne fils du pays qui apporte sa pierre à l’édifice en diligentant son conseiller spécial en Investissement, le Pr. Fallu Samb pour présider la cérémonie d’inauguration officielle et accompagner l’évènement tout au long des travaux qui ont duré deux jours. A ces côtés, étaient également M. Nfally Badiane Conseiller technique de Mme La Ministre du Commerce et des PME Assome Aminata Diatta, mais aussi Mme Sokhna Nata Samb Mbacké, administratrice du Fonds d’Appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur (FAISE), son Excellence Dr. Safwat Ibraghit Ambassadeur de la Palestine au Sénégal, M. Gonzalo Terenas Président de la Chambre de commerce sénégalais-Portugaise.

Si toutes les institutions nationales ont été représentées, la “mention spéciale” revient selon l’initiateur du Forum Cheikh Mbacké Sène, à l’Agence d’Aménagement et de Promotion de Sites Industriels (APROSI). Structure nationale en charge de l’aménagement et de la gestion des zones industrielles du Sénégal.

L’APROSI a été, en effet, le sponsor officiel de cette 2e édition du Forum Economique Générescence “FEG Dakar” qui a également noté la participation remarquée de l’Agence Nationale chargée de la Promotion de l’Investissement et des grands Travaux (APIX), du Fongip, de la Direction nationale de l’horticulture, de la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar, de l’Union Nationale des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture du Sénégal (UNCCIAS), du Fonds de garantie d’investissement prioritaire (FONGIP), l”Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) le Club OHADA-UCAD, le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD Sénégal), la Chambre de commerce Sénégal-portugaise, le Réseau des Parlementaires pour la Protection de l’Environnement au Sénégal (REPES), la Fédération sénégalaise d’Electricité (FESELEC), l’Agence sénégalaise pour la promotion des investissements (ASEPEX), les réseaux des femmes transformatrices et exportatrices de produits locaux “Natoukeur” et la Fédération des calebasses des Linguères de l’émergence…

La forte présence d’opérateurs locaux s’explique également par la volonté des organisateurs d’en faire un “booster” de l’entrepreneuriat local et de l’accès au marché.

“Entre opérateurs locaux, il y’a d’énormes possibilités business et le forum permet justement de se découvrir et de trouver d’interconnecter les acteurs entre locaux d’une part et entre locaux et opérateurs étrangers d’autre part”, rappelle Cheikh Mbacké Sène, président fondateur du FEG Dakar.

A noter qu’en deux éditions, le forum a enregistré sa première entreprise venue du continent américain, DAI. Plusieurs autres grands groupes internationaux ont été de la partie: Accent (Maroc), Salgatech (Burkina Faso), Ecodepur (Portugal), Hasco Invest (Belgique)…

Si le premier jour a été marqué par la cérémonie officiel et le business networking, le second jour a permis d’entrée dans le fond des débats autour de la thématique “les défis de l’Afrique à l’horizon 2025”

Un panel de haut niveau autour de la thématique “Quel échanges commerciaux pour l’Afrique ?” a été co-animé par M. Ciré Ly de l’Aprosi, M. Freddy Zanga, Président de la CICP, M. Moustapha Diop, Directeur marketing de l’APIX et Monsieur M. Gonzalo Terenas Président de la Chambre de commerce sénégalais-Portugaise.

L’édition a été clôturée par un atelier sur “Comment aller à l’Export ? “, animé par l’ASEPEX et au profit des des femmes transformatrices et exportatrices de produits locaux et autres entrepreneurs exportateurs.

Cette deuxième édition a permis de consolider la place de rendez-vous incontournable des affaires et de l’investissement du FEG Dakar en Afrique de l’Ouest, pour ne pas dire en Afrique. “Le FEG Dakar a réalisé cette année un bon qualitatif tant au niveau organisationnel, contenu scientifique que participation”, souligne son président Cheikh Mbacké Sène.

“Les institutions nationales, les entreprises publiques et privées nationales et internationales l’inscrivent dans leur agenda avec une attention toute particulière, par conscience de la valeur ajoutée qu’il apporte en business networking”, poursuit-il. “Le FEG Dakar vient de franchir un palier, avec un tournant qui annonce une troisième édition anthologie pour novembre 2020, qui pourrait être inaugurée par son Excellence le Président Macky Sall lui-même”, conclut M. Sène.