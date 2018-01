Kisal Senegaal solidaire des familles des victimes, soutient le Président Macky Sall dans sa lutte contre la barbarie en Casamance…

Kisal Senegaal est solidaire des familles des victimes, et soutient le Président de la République dans sa lutte contre la barbarie en Casamance et ses initiatives pour une paix durable.

Kisal Senegaal est horrifié par les évènements ignobles qui ont eu lieu en Casamance ces jours- ci et qui ont été marqués par une violence inouïe causant la mort de plusieurs jeunes .Ce fait est inqualifiable et c’est pourquoi, il doit interpeller tout citoyen sénégalais dans sa conscience patriotique sur les risques que constitue ce genre d’évènements sur l’unité et la cohésion sociale de notre nation. KiSAL est solidaire des familles des victimes et leurs présente toutes ses condoléances. Kisal présente également ses condoléances au peuple sénégalais et au Président de la république et lui exprime sa solidarité et son soutien en ces moments douloureux pour notre peuple et dans les initiatives qu’il prendra pour ramener une paix définitive dans cette partie stratégique du territoire sénégalais déterminante pour notre avenir commun.

Kisal Senegaal souhaite cependant attirer l’attention des acteurs politiques , civils et militaires sénégalais , sur leurs responsabilités dans les violences du discours politique et des pratiques politiciennes au Sénégal qui ne sont rien d’autre que la petite sœur de ces évènements qui minent depuis fort longtemps l’avenir du Sénégal à travers la Casamance et de ses habitants , et sur les risques que peuvent constituer les différentes indexations et suspicions qui apparaissent déjà ici et là dans certains organes de presse et dans les réseaux sociaux.

Kisal senegaal implore le président de la république de ne pas tomber dans les pièges que pourraient lui tendre plusieurs ennemis du Sénégal et de la Casamance que son adresse du nouvel an à la nation sénégalaise empêcherait de dormir. Ceux – ci peuvent bien être des factions du MFDC dont la paix pourrait faire disparaître sur les marchés de la criminalité actuelle en Casamance , des groupes crapuleux et de trafiquants mafiosistes qui émargent en Casamance depuis l’avènement de ce conflit , des ennemies de l’Afrique et du Sénégal dans certaines puissances et organisations internationales qui détestent voir un pays stable et qui instrumentalisent la permanence des conflits belliqueux et des rebellions pour neutraliser le destin de l’Afrique et des pays qui le la composent , mais aussi ceux et celles des réseaux des porteurs de valises d’argent originaires de la Casamance ou non que les différentes autorités sénégalaises utilisaient jusqu’ici comme intermédiaires dans leurs relations avec les mouvements de la rébellion ( ce qui a toujours été une erreur stratégique et une pratique institutionnelle criminelle qu’un Etat de droit ne doit pas commettre) et dont les intérêts de fromage pourraient être remis en cause avec l’avènement de la paix en Casamance.

De notoriété publique, les pratiques de ces réseaux de porteurs de valises ne sont pas innocentes dans la permanence des conflits entre les différentes Branches du MFDC.

Kisal senegaal estime que le Président Macky Sall doit éviter de reproduire l’erreur que maitre Abdoulaye Wade avait commise en son temps , en épousant les comportements factieux de ses porteurs de valises et qui l’avaient poussé à vouloir criminaliser exclusivement Saliou Sadio dans sa gestion ethnicisée du conflit tout en cherchant à amadouer les autres factions en jouant sur les fibres d’appartenances communautaires . Tout le monde connait le résultat car le président Wade avait lamentablement échoué dans sa stratégie de faire mordre la poussière à Salif Sadio . Il en est de même aujourd’hui pour BADIATE que certains commencent déjà à indexer car le crime aurait été commis dans sa supposée zone d’évolution de combats . Kisal senegaal souhaite que le Président de la république soit sourd à ses oiseaux de mauvaise augure et de regarder objectivement la situation politique et sécuritaire en Casamance en restant dans la perspective qu’il a tracé dans son adresse à la nation , pour aboutir à la paix des braves , car le Sénégal et la Casamance en ont besoin.

Kisal soutient sans aucune réserve et ce de manière indéfinie le Président de la république dans sa lutte impitoyable contre la criminalité en Casamance et dans tous les autres territoires de notre nation et lui exprime sa disponibilité pour toute initiative qu’il prendra dans la perspective d’une paix durable et irréversible en Casamance.

MAMADOU DEME, PRESIDENT DE KISAL SENEGAAL