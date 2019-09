Khalifa Sall, Mbaye Touré et Yaya Bodian graciés

Tout se passe vite, très vite depuis vendredi dernier avec l’inauguration de la Mosquée Massalikul Jinaane. Il y a eu des retrouvailles entre Macky Sall et Me Abdoulaye Wade. 48 heures après, Khalifa Sall et ses codétenus bénéficient d’une grâce présidentielle.

Le ministre de la Justice Garde des Sceaux, Me Malick Sall a confirmé la grâce présidentielle accordée à l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall et ses codétenus, en l’occurrence, Mbaye Touré et Yaya Bodian. «Je confirme que Khalifa Sall et ses codétenus viennent de bénéficier d’une grâce présidentielle. Le décret de grâce a été signé par le président de la République Macky Sall et il (décret) m’a été transmis. A l’heure où je vous parle, Khalifa Sall, Mbaye Touré et Yaya Bodian devaient être libres ou le seront dans les minutes qui suivent », a précisé le Garde des Sceaux ministres de la Justice, Me Malick Sall. Selon le Garde des Sceaux, cette grâce a été accordée à la suite de la demande faite au nom de Khalifa Sall par ses avocats. “On se rappelle, poursuit-il, que le président de la République Macky Sall a rappelé que la grâce est une prérogative présidentielle. S’il juge que les toutes les conditions sont réunies, il prend sa décision. C’est ce qu’il vient de faire.

Cela a été démenti par les proches de Khalifa Sall, en l’occurrence Babacar Thioye Bâ, ancien chef de Cabinet de Khalifa Sall et Me Seydou Diagne, un des avocats du maire de Dakar. Quelques minutes après, l’auteur de la demande grâce est connu.Il s’agit de Me Khassimou Touré qui dit avoir pris sa responsabilité pour saisir par écrit la plus haute autorité du pays pour introduire une demande.

En tout état de cause, c’est aux environs de 20 heures que Khalifa Sall et ses codétenus sont sortis de Reubeuss. Khalifa Sall, lui, pique, directement, à Massalikul Jinaane pour effectuer des prières avant de prendre le chemin des Parcelles Assainies pour rendre visite à sa mère.