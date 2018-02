Khalifa Ababacar SALL : ” Les élus municipaux ne sont pas des receleurs …”

Ferloo.com- “Il n’y a ni détournement ni blanchiment, des deux percepteurs aux agents de la Ville de Dakar personne n’a touché un franc de cette caisse. Je n’ai pas de coffre-fort dans mon bureau, Mbaye Toure n’a pas de coffre-fort dans son bureau. Les élus municipaux ne sont pas des receleurs par ce que chacun connait la destination et la nature de ces fonds. Ces fonds n’appartiennent pas à l’Etat du Sénégal et nous allons le démonter. Cette argent a servi aux Dakarois nous pouvons le prouver et c’est l’argent des Dakarois, mes collaborateurs et les deux percepteurs n’ont rien fait” s’est défendu Khalifa Sall devant la barre dans le cadre du procès de la caisse d’avance de la mairie.

Il ajoute dans la foulée, “Je connais bien la vie de la ville Dakar à partir de 2009 nous avons convenus avec le conseil municipal de la forme de gestion de cette caisse”.

Selon le député-maire de Dakar, il y’a trois type de sollicitation : les premiers niveaux c’est les administrations décentralisées à Dakar (services décentralisés, services de sécurités, services de sureté….). Ensuite nous avons les autorités coutumières et religieuses et le troisième groupe de sollicitations c’est les « grands malades » et les sollicitations diverses.

“Pour ne pas aller dans les détails je peux dire qu’il y’a des sollicitations de personnalités et de leaders politiques. Par exemple pour faire un désencombrement nous sollicitons les services de sécurités et tous les PGA (sorte de perdieme pour chaque agent) sont payés en espèce. L’Etat du Sénégal nous sollicite pour beaucoup d’autre manifestations (cérémonies du 04 avril, accueil de chefs d’états…)”, clarifie-t-il.

“Si je devais me renier, ce que je ne ferais jamais je vous donnerais les détails de chaque affectation. Depuis 1960 aucun maire n’a laissé d’archive pour ces fonds politiques. Nous avons été très surpris d’être déféré ici, il n’y a pas une seule autorité dans ce pays qui ne connaisse cette caisse. Ces fonds n’ont pas vocation à être justifiés. Ces fonds politiques ne servent pas au maire, ne servent pas aux agents de la ville, Ils servent aux populations de Dakar”, explique Khalifa Sall, très en verve.

“Nous n’avons pas voulu donné des noms car ces fonds sont sollicités par tout le monde notamment les grands malades et c’est parfois de grandes autorités des hommes et des femmes qui ont servis ce pays. Je refuse de donner des noms, nous ne donnerons pas leur nom, nous ne devons pas donner leur nom à cause de leur caractère sensible », renseigne-t-il.

(…) “Si en juin 2012 et octobre 2012 j’avais accepté l’offre politique qui m’était faites je ne serais jamais ici. Si pendant mon incarcération j’avais accepté les offres reçus je ne serais jamais ici. Mes positions politiques font qu’on judiciarise des fonds politiques. M. le juge laissez partir mes co-accusés et jugez-moi, j’assume tout” répète-t-il.

Selon Khalifa Sall, “ce que Mbaye NDIAYE a dit est claire MAMADOU DIOP était avec ABDOU DIOUF, PAPE DIOP était avec Abdoulaye WADE et moi je suis opposant à Khalifa SALL. Quand j’ai été élu j’en ai parlé au président Abdoulaye WADE en 2010 qui m’a confirmé la connaissance de cette caisse. En 2012 c’est Macky SALL lui-même qui m’a parlé de cette caisse et qui l’a sollicité. Je suis surpris après 21 ans de fonctionnent qu’on nous attrait ici”.

Et Khalifa Sall d’interpeller : “M. le juge vous jugez un homme politique, j’ai demandé et je demande encore la déclassification du rapport de l’IGE”, avant de rappeler : ” M. le président j’ai été adjoint au maire de la Ville de Dakar de 1984 à 2001, maire de la commune d’arrondissement de Grand YOFF de 1996 à 2001, ministre des relations avec l’assemblée de 1996 à 1998 et acteur de 1er plan de l’acte 2 de la décentralisation portant loi 96-06.”