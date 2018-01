Jumaadul Uula 2018 : La Sénélec fait planer l’inquiétude

Le comité départemental de développement (CDD) spécial consacré à la 127e édition du Jumaadaal Uulaa commémorant la naissance de Serigne Mouhamadou Bara Mbacké qui s’est tenu le mercredi 03 janvier 2018 à Mbakké Kajoor a permis de déceler des manquements de la Sénélec.

En effet, il a été constaté par le comité d’organisation que 134 ampoules ont été endommagées et 23 poteaux défectueux. Ces poteaux cassés avec des fils à haute tension constituent une réelle menace pour les populations et le bétail. Par conséquent une source d’inquiétudes pour le Coordonnateur du Jumaadaal Uulaa et porte-parole du khalife qui a eu un échange houleux avec le représentant de la Sénélec. Cheikh Thioro Bassirou Mbacké a, en effet, peu apprécié la déclaration du représentant de la Sénélec qui a soutenu devant l’assistance «qu’il n’y avait plus de poteaux en bois disponibles dans les parcs de la Sénélec à cause des nombreux dégâts causés par l’hivernage. Les seuls poteaux disponibles à Dakar sont en béton et mon département ne possède aucun véhicule dans la région de Louga à même d’implanter de tels poteaux».

“Donc, rétorquera Cheikh Thioro Bassirou Mbacké, vous êtes venu sans solution et vous nous faites part de votre incapacité à résoudre ce problème qui constitue une réelle menace pour les populations” !

Le représentant de la Sénélec a finalement promis que des dispositions seront prises avant le Magal pour installer les poteaux en béton à défaut d’avoir d’autres en bois.

Le CDD présidé par le préfet de Kébémer, Madiop Kâ, s’est également penché sur des questions sécuritaires et environnementales.

Amadou DIOM