Journée nationale de l’Elevage à Kolda : Sécurisation du secteur, crédit et renforcement de la résilience éleveurs au menu

Ferloo.com-L’institutionnalisation de la Journée Nationale de l’Elevage (JNE) vient confirmer la grande ambition que le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, a pour ce secteur qui, selon le Chef de l’Etat, « a besoin d’être soutenu, modernisé, tout en préservant les valeurs traditionnelles du pastoralisme ».

Ainsi, après Fatick en 2014, Koungheul en 2015 et Ndioum en 2016, l’honneur revient à la ville de Kolda d’accueillir la quatrième édition des Journées Nationales de l’Elevage dont la cérémonie officielle, prévue ce samedi 23 décembre 2017, sera présidée par le Chef de l’Etat.

C’est l’occasion de rappeler quelques projets et réalisations qui illustrent l’ambition présidentielle pour le sous-secteur de l’élevage.

Sécurisation du secteur

Prévention et lutte contre le vol de bétail par la mise en place de la Cellule de Lutte contre le Vol de Bétail (CLCVB) et l’élaboration d’un plan d’actions adopté depuis 2014

Crédit

Une enveloppe de 500 000 000 FCFA a été allouée dans le budget du département en 2018 pour renforcer les mutuelles d’épargne et de crédit (MEC) des éleveurs.

Renforcement de la résilience éleveurs

Le Projet développement durable du pastoralisme au Sénégal (PDDPS) pour un montant global de 30 millions de dollars US, soit environ 15 milliards de FCFA. L’objectif du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables dans les régions de Saint-Louis, Matam, Louga, Kaffrine et Tambacounda.

En 2015 : 3,2 milliards ont été mobilisés avec la prime assurance tirée de la Mutuelle Panafricaine de Gestion des Risques (ARC) pour l’achat de 14 839 tonnes d’aliments de bétail distribuées à 86 657 éleveurs dans les 45 départements du pays.

Renforcement des infrastructures et équipements d’élevage, de transformation et de commercialisation des produits animaux avec la construction de 14 nouveaux forages équipés, la réhabilitation de 09 anciens forages, la construction de 17 mini forages équipés de pompes manuelles et le fonçage de 45 puits pastoraux.

Inscription de quatre projets d’élevage au PAP-PSE 2014-2018, pour un montant global de 28,679 milliards FCFA.