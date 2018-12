Journée internationale des migrants : Médecins du Monde dénonce un accueil qui rend malade

Débordés, ne pouvant compter sur des structures sociales saturées, Médecins du Monde fait face à des migrants désespérés. L’accueil français, insalubre, les oblige souvent à faire passer la santé après la survie.

“On cache le problème pour imaginer qu’il n’est pas là, mais il est là. Il est là“, répète Yannick le Bihan, directeur des opérations France de Médecins du Monde. Le 18erapport de l’Observatoire de l’accès aux droits et aux soinsde l’ONG est en effet paru. Et le constat est accablant : enfants, familles, jeunes femmes et hommes aux parcours migratoires compliqués et souvent dramatiques, ils sont de plus en plus nombreux à devoir placer leur santé en dernière ligne de leurs priorités face à des conditions de vie de plus en plus précaires. Lors d’une conférence de presse donnée à l’occasion de la Journée du refus de la misère, le 17 octobre, Médecins du Monde a annoncé vouloir se servir de ce rapport pour “interpeller” la sphère politique. À (re)découvrir à l’occasion de la Journée internationale des migrants le 18 décembre 2018.

Une demande sanitaire croissante, et de plus en plus d’enfants

“D’année en année, on constate les mêmes choses, la même dégradation de la situation“, dénonce Yannick le Bihan. En 2017, ce sont 24.338 personnes qui ont été accueillies dans un des Caso (Centres d’accueil, de soin et d’orientation) de Médecins du Monde. Près de 97% d’entre elles sont étrangères, et plus de 41% sont en situation irrégulière. Pour 84,6% des personnes prises en charge, la demande est d’ordre sanitaire, contre 80,9% l’année précédente. Une demande croissante, alors qu”‘à partir de 11h du matin, on commence déjà à refuser des gens“, faute de moyens, déplore le Dr Christian Bensimon, médecin au Caso de Saint-Denis. Dans son centre, ils reçoivent “99% de migrants“, surtout des jeunes hommes, mais également de plus en plus de femmes et de mineurs livrés à eux-mêmes.

Car les organismes de protection sociale sont saturés. “Le directeur du Samu me disait lui-même qu’ils répondaient positivement à 2 appels sur 10“, rapporte le Dr Bensimon, “pour rencontrer une assistante sociale, il faut maintenant cumuler les facteurs de fragilité, comme être une femme avec un enfant en bas âge ou atteinte du Sida“. Même son de cloche du côté de la protection de l’enfance, saturée au point que les Caso ont pris en charge 1.700 mineurs non accompagnés en 2017… Contre 64 en 2011.

Maladies “de la rue”, chroniques et mentales

Victimes de violences, très vulnérables sur le plan de la santé, les personnes reçues par les Caso sont extrêmement précaires. Elles sont pourtant “pour la plupart” en bonne santé lorsqu’elles quittent leur pays, dénonce Yannick le Bihan, et tombent malades en France du fait des conditions d’accueil. Selon le Dr Bensimon, elles souffrent de “trois grand types de maladies“. D’abord les “maladies de la rue” : constamment exposés aux conditions extérieures et obligés de se déplacer, ces individus souffrent de problèmes ostéo-articulaires, digestifs ou encore dermatologiques. “Leurs pieds surtout sont très abimés“, d’après le Dr Bensimon, “on observe de plus en plus de plaies surinfectées, on n’a jamais vu ça“. “A Grande-Synthe, certains doivent vivre en forêt, avec seulement 4 robinets pour boire et se laver”, alerte Aurélie Denoual, coordinatrice médicale dans le littoral Nord de la France.

Deuxième catégorie, les maladies chroniques, comme l’hypertension ou le diabète, qui, non suivies et non traitées, peuvent mettre leur vie en péril. Le Dr Bensimon se souvient ainsi d'”un homme diabétique sans insuline depuis deux semaines qui risquait le coma diabétique“.

Enfin, les maladies mentales : dépression, tentatives de suicide ou de nombreux syndromes post-traumatiques, issus aussi bien de la situation qui a motivé le départ que de celles du voyage et des conditions d’arrivée. “En Libye, ils nous dépouillent, (…) ils vendent et achètent des hommes. (…) Les femmes, on les met en prison pendant plusieurs jours, sans boire ni manger, puis on leur demande si elles veulent rester là ou se prostituer“, témoigne un homme migrant. Arrivés en France, ils doivent vivre dehors, à la merci des intempéries, dans des campements de fortune ou des bidonvilles.

DESHUMANISÉS. “On assiste à une vraie dévalorisation de soi“, appuie Aurélie Denoual. “Une personne s’est excusée en arrivant de ne pas être présentable“, se souvient-elle avec émotion, “et les migrants utilisent de plus en plus de termes animaliers pour parler d’eux-mêmes”, illustrant leur “déshumanisation“.

Interpeller les pouvoirs publics

La politique actuelle “maintient les gens dans une situation d’errance, et les invisibilise“, continue Aurélie Denoual, qui rapporte “4 expulsions par semaine“. “Aussi petit et précaire que soit une tente, ils n’ont même plus cet espace pour se sentir sécurisés“, déplore-t-elle. Selon le Dr Patrick Bouffard, membre du CA de Médecins du Monde, on assiste à une “dégradation du droit d’asile” en France. “Je me pose surtout la question de la volonté et du courage politique“, continue-t-il, face à “la violence sociale subie” par ces gens “en situation d’exclusion“. “Les enjeux en termes de soins et de santé sont majeurs, et nous voulons faire de ce rapport un objet d’interpellation des pouvoirs publics“, conclut Patrick Bouffard. Car les associations atteignent leurs limites, et n’ont pas pour vocation “à se substituer aux structures de droit commun“.

Pour mettre fin à ce non-recours aux soins, Médecins du Monde exige donc l’intégration de l’Aide Médicale d’Etat (AME), à laquelle ont droit les étrangers, au régime général de l’assurance maladie. “C’est une mesure rationnelle, car elle permettra de désengorger les hôpitaux au profit des médecins généralistes“, explique Yannick le Bihan, déplorant que le sujet soit surtout plombé par la stigmatisation des étrangers, plus que par des arguments rationnels et économiques, qu’ils assurent en faveur de leurs mesures.

Autres exigences de Médecins du Monde, le renforcement des actions de proximité et la mise en place d’un dispositif d’accueil pour les mineurs non accompagnés et les migrants primo arrivants. (sciencesetavenir)