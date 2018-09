Journée d’intégration et de partage du CIS : l’accélération de la transformation structurelle de l’économie sénégalaise,…

Ferloo.com- Trois mois après sa mise en place le 02 juin 2018, le Club des Investisseurs Sénégalais (CIS) organise une journée d’intégration et de partage pour ses membres. La rencontre aura lieu le samedi 08 septembre 2018, à l’hôtel King Fahd Palace.

Le Club des Investisseurs Sénégalais, présidé par l’industriel Babacar NGOM, rassemble présentement cinquante hommes et femmes d’affaires sénégalais, leaders reconnus et respectés dans leurs secteurs d’activité, qui ont décidé d’orienter l’avenir, plutôt que de le subir. Pour cela, ils se sont mis ensemble pour développer et promouvoir des projets structurants et à fort impact économique et social.

Pour participer activement et accompagner l’accélération de la transformation structurelle de l’économie sénégalaise, le Club des Investisseurs Sénégalais (CIS) compte favoriser le développement et l’émergence de champions nationaux dans tous les domaines clés de l’économie, pour asseoir un secteur privé national fort et ambitieux.

Le Club des Investisseurs Sénégalais (CIS) a le plaisir d’inviter la presse nationale et internationale au point de presse de restitution qui va clôturer cette journée de partage, le samedi 08 septembre à 18H précises, au King Fahd Palace.