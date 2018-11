Jean-Paul Dias : “le Pds, c’est la femme que j’ai aimée mais je n’ai pas pu épouser”

Ferloo.com- La crise qui sévir au Parti démocratique sénégalais (Pds) depuis la déclaration de candidature de Madické Niang fait mal au leader du Bloc des Centristes Gaïndé (BCG), Jean-Paul Dias qui estime que “ceux qui ont fait leur déclaration de candidature à la présidentielle de 2019 après le congrès du Pds ont tort”.

“Le Pds, c’est la femme que j’ai aimée que je n’ai pas pu l’épouser”, c’est Jean-Paul, leader du B.C.G qui s’exprime ainsi son remords sur les antennes de la Rfm sur la crise qui secoue actuellement le Pds, avant de trancher en faveur de Oumar et ses frères libéraux. “Ceux qui ont fait leur déclaration de candidature à la présidentielle de 2019 ont tort. Il fait refuser la candidature de Karim Wade lors du congrès et non d’attendre jusquà ce que tout soit ficelé pour faire sa déclaration de candidature au nom d’un soi-disant plan B”, se démarque-t-il de la démarche de Madické Niang sans le citer nommément.

A propos de la présidentielle de 2019, notamment le risque d’invalidation de la candidature de Karim Wade, Jean-Paul Dias juge “pas du tout bon pour la démocrate, le fait que le Pds n’ait pas de candidat à la présidentielle”.

Et Jean-Paul Dias de proposer à Me Wade lui-même de discuter et de négocier avec l’exécutif pour trouver une solution à cette situation et permettre aux membres de sa famille d’aller et venir. “Une solution à cette situation permettra à Wade lui-même de vivre son grand âge”, suggère-t-il.

En outre Jean-Paul Dias n’écarte pas des retrouvailles avec Macky Sall si et seulement si ce dernier rectifie le tir sur sa manière de faire.