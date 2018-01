Jean-Paul Dias : « Le pouvoir a perdu beaucoup de points dans l’affaire Khalifa Sall »

Ferloo.com-« Cette affaire de Khalifa Sall a fait perdre au pouvoir beaucoup de points ». Cette remarque n’est pas les résultats d’un sondage politique mais une observation faite par le chef le fil du Bloc des Centristes Gaïndé, (Bcg) Jean-Paul Dias.

Sur les antennes de Sud Fm, Jean-Paul Dias s’est prononcé sur l’affaire Khalifa Sall. C’est pour la qualifier de « plus scandaleuse de la terre », avant d’apporter sur la gestion de la caisse d’avance qui a valu au maire de Dakar, une incarcération de plus de 8 mois. « L’appellation de caisse d’avance est inopportune. En comptabilité, on parle de fonds politiques », clarifie-t-il.

Selon Jean-Paul, c’est scandaleux de denier à Khalifa Sall dans un premier temps son immunité parlementaire avant de lui reconnaitre après et exiger cette immunité parlementaire. « C’est vraiment absurde », s’offusque-t-il avant de révéler que « cette affaire de Khalifa Sall a fait perdre au pouvoir beaucoup de points »

« Les magistrats ont donc une bonne occasion de prouver au pouvoir exécutif qu’ils sont indépendants », estime-t-il, allusion faite au débat sur l’indépendance de la justice. En fait, pour le leader du Bcg, les magistrats sont indépendants. « Les magistrats organisent un conclave, soit un entre-soi, pour demander l’indépendance de la justice. C’est absurde car cette question est réglée par la Constitution. On leur demande tout juste d’être juste et équitable ».