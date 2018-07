Jamra/Imam Ndao : des retrouvailles fraternelles riches d’enseignements !

Ferloo.com – Selon un communiqué de Jamra parvenu à notre rédaction aurait dit ceci àux responsables de ladite organisation : «Imam Ndao souhaiterait vous rencontrer, avant de retourner dans son terroir, au Saloum» !

En tout cas, selon ledit communiqué : « Telle est la substance du message téléphonique que reçut, tôt le dimanche 22 juillet 2018, le vice-président de JAMRA, Mame Mactar Guèye, de la part de Ouztas Abdoulaye Ndao, frère cadet de Imam Alioune Badara Ndao, fraichement sorti de prison, après 2 ans et 9 mois d’incarcération injuste ».

Et ce document de poursuivre : « Les retrouvailles ont été empreintes d’émotion, mais riches d’enseignements. Ce grand érudit est resté égal à lui-même: une modestie déroutante, une force d’âme à toutes épreuves, doublée d’une générosité intellectuelle qui force toujours l’admiration. Nous avons retrouvé à l’Hôtel “Térou-bi” un Imam Ndao rayonnant d’énergie, grand patriote, se préoccupant sans cesse du devenir de son pays. Bien que venant à peine de humer l’air de la liberté, il semble plus que jamais déterminé à poursuivre son combat dans la défense des nobles causes sociétales. Sa promptitude à voler au secours des indigents est restée intacte. Mais Imam Ndao est surtout déterminé à renforcer son partenariat avec JAMRA, à qui il a tenu à exprimer de vive voix toute son affection, pour avoir été la première organisation islamique sénégalaise à avoir élevé la voix, dès le lendemain de son arrestation; et à être restée constante à ses côtés, même pendant les phases les plus incertaines de sa douloureuse épreuve. «Barak Allahou fik, Ya Imam».

Et M. Guéye de commenter : « Mais pour JAMRA et MBAÑ GACCE, le travail ne fait que commencer. Car, c’est trop facile d’avoir privé, trois années durant, un honnête homme de sa liberté, de ses droits civiques, de ses activités économiques, de l’avoir traîné dans la boue, d’avoir sali sa réputation, pour ensuite se lever un beau matin pour lui dire: «Pardon hein, on s’était trompé, vous pouvez rentrer chez vous»! “Dafay yombeu torop“! La lutte continue ! »