Interview populaire: Macky répond à 1000 internautes

Faut-il croire qu’on lui fait un mauvais procès en l’accusant de vouloir museler internet ? En tout cas, Macky Sall reste encore un président de la République proche de ses concitoyens connectés. Samedi, le chef de l’État a répondu à plusieurs questions d’internautes sénégalais.

C’est à une véritable «interview populaire» que le chef de l’État s’est adonné, samedi, en répondant point par point aux multiples questions d’internautes sénégalais. Et il faut croire que ce n’est pas les questions qui ont manqué. En effet, ils étaient plus de 1000 internautes à avoir posé des questions au Président Macky Sall. Et les sujets n’ont pas manqué aux internautes. Un dynamisme et une qualité des échanges que le chef de l’État a soulignés au moment de répondre. Ainsi, sur les collectivités territoriales et le désenclavement, Macky Sall dira que plusieurs programmes ont été mis en œuvre pour accélérer le désenclavement des zones rurales et assurer le développement de l’ensemble de notre territoire tels que Promovilles, le Pudc ou encore le Puma. «Ces programmes œuvrent à favoriser l’inclusion des populations et l’émergence de l’ensemble des régions.

«Je travaille à garantir à chacun le droit de disposer d’un lieu où vivre, dans le confort et la sécurité»

Avant d’enchaîner avec les questions sur l’habitat. Sur ce point, Macky Sall dira qu’en tant qu’État moderne, ils travaillent à garantir à chacun le droit de disposer d’un lieu où vivre, dans le confort et la sécurité. «C’est le sens de la réforme de la politique de décentralisation dite “Acte III” qui incarne la refondation de l’action territoriale de l’État, en vue d’organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable. Dans ce cadre, les nouveaux sites aménagés doivent donner opportunité à chaque Sénégalais de disposer d’un toit», explique-t-il.

«Avec le Ter, il devient possible d’habiter Diamniadio, Mbour, Diass, Thiès… et travailler ou étudier à Dakar»

Autre sujet abordé par les internautes, le Train express régional, qui, selon sa réponse, doit permettre aux citoyens sénégalais de la région de Dakar de pouvoir relier plus facilement la capitale ainsi que le pôle de Diamniadio. «Un nouveau volet va poursuivre l’étendue des arrêts desservis par le Ter qui contribue ainsi à désengorger Dakar où les difficultés en matière de mobilité coûte plus de 100 milliards par an. Avec le Ter, il devient possible d’habiter Diamniadio, Mbour, Diass, Thiès ou ailleurs dans toute cette zone et travailler ou étudier à Dakar», se réjouit le chef de l’État. Qui a par la suite abordé la question du développement économique, en faisant un tour d’horizon du Pse.

«Il n’y a plus de distinction entre presse nationale et presse internationale, puisque l’ensemble des entretiens que j’accorde sont toujours retranscrits sur la toile et accessibles à tous»

Alors que sur les questions relatives aux médias, et sur la liberté de la presse, il rappelle avoir participé, en novembre, à un panel organisé par Reporters Sans Frontières, dédié à la liberté de la presse. «Il y a été rappelé, par mes homologues et moi-même, que l’espace mondial de l’information et de la communication doit être considéré comme un bien commun de l’humanité, dans lequel doivent être garantis la liberté, le pluralisme et l’intégrité des informations», dit-il, ajoutant, pour répondre à la lancinante question de «manque de considération à la presse locale» qu’internet a révolutionné nos usages de consommation des médias. «Il n’y a plus de différences, de distinction entre presse nationale et presse internationale, puisque l’ensemble des entretiens que j’accorde sont toujours retranscrits sur la toile et accessibles à tous».

Franc Cfa :éviter la précipitation, qui peut être extrêmement grave et dangereuse

S’agissant du Franc Cfa, Macky Sall dira que nous allons naturellement évoluer vers une prise en charge totale de notre monnaie. Mais, précise-t-il, il faut éviter la précipitation, qui peut être extrêmement grave et dangereuse. (Avec Jotaay)