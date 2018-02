Interdit de se constituer contre l’Etat : Me El haddji Diouf promet de plaider autrement

Ferloo.com- Me El Hadji Moustapha Diouf n’a pas mis du temps pour réagir à la décision du barreau de l’interdire de défendre Khalifa Sall dans le cadre de l’affaire de la caisse d’avance encore moins la mairie de Dakar qui s’est constituée partie civile. Face à la presse, il dit prendre acte de cette décision mais il promet de défendre Khalifa Sall autrement.

“Le juge du tribunal n’a pas le droit d’exclure un avocat surtout que l’article 373 ne parle d’expulsion d’un avocat. Il aurait dû être récusé immédiatement par les avocats de la défense”, précise-t-il à la presse.

Toutefois Me El Hadji Moustapha Diouf ne semble se résigner de cette décision et du tribunal et de l’Ordre des avocats car il entend défendre Khalifa hors salle d’audience. “Puisque je suis avocat et homme politique, je continue à défendre Khalifa Sall. Il faut qu’ils s’attendent à ce que je leur apporte, chaque jour, des contradictions”, prévient-il.