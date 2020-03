Interdiction temporaire de circuler :  Avocats, Notaires, Huissiers et Commissaires-priseurs ajoutés aux personnalités non concernées par la mesure

L’arrêté n°008207 du 24 mars 2020 du Ministère de l’Intérieur, portant interdiction temporaire de circuler, dans son article 1er dispose qu’en « application du décret n° 2020-830 du 23 mars 2020 proclamant l’état d’urgence, sont interdites :

La circulation interurbaine des personnes et des biens pendant toutes les heures ;

La circulation des personnes et des biens dans toutes les circonscriptions, de 20 heures à 6 heures.

Et l’article 2 du même arrêté indique que : « Ne sont pas concernés par cette interdiction, les Présidents d’Institution de la République ; les Ministres et les Secrétaires d’Etat ; les députés ; les Ambassadeurs ; les Gouverneurs, les préfets et les sous-préfets ainsi que leurs adjoints ; les Magistrats et les Greffiers ; les personnels des Forces de défense et de sécurité ; les personnels de santé ; les véhicules de transport de marchandises ».

A partir d’aujourd’hui, par arrêté n° 00266 du 25 mars 2020, modifiant l’arrêté n°008207 du 24 mars 2020, cité plus haut, il est ajouté à l’article 2, « les avocats ; les notaires ; les huissiers ; les Commissaires-priseurs ».