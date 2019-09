Interdiction du voile par l’Institution SJA : Serigne Mbaye Sy Mansour  s’inquiète du silence des autorités

L’interdiction du voile par l’Institution Sainte Jeanne d’Arc continue de faire couler beaucoup d’encres. En atteste la vague de contestations et d’indignations qui a fusé de partout. Selon nos confrères de Walfnet, cette question du voile qui secoue la toile n’a pas laissé indifférent Serigne Mbaye Sy Mansour. Ainsi, le Khalife Général des Tidiane s’est prononcé sur ce sujet d’actualité en interpellant les autorités étatiques notamment les députés.

Serigne Mbaye Sy Mansour a rappelé à l’ordre aux responsables de l’établissement. « Ceux qui interdisent le voile dans leur école, pourtant, ils portent leur croix et vont partout. Pourquoi, on ne leur refuse pas » ? S’interroge le Khalife Général des Tidiane. Avant de dénoncer le silence des autorités : « Tout le monde se tait, jusqu’à l’Assemblée. Qu’est qui se passe ? Ils doivent en parler. C’est leur responsabilité ». Avant d’ajouter : « l’affaire de la Pharmacie Guigon a été banalisée et on a laissé passer. Maintenant c’est un problème dans une école qui se répercute sur toute la population ». « Quelle est la réaction de l’Assemblée », se demande le marabout. Poursuivant sa diatribe, le Khalife des Tidiane estime que l’Institution Sainte Jeanne d’Arc n’a pas de respect encore moins de la considération pour le Sénégal. Et Serigne Mbaye SY Mansour de s’interroger sur la laïcité. « Qu’est-ce que cela signifie ? N’y a-t-il pas de laïcité au Sénégal ? ». Abondant dans le même sens, un autre petit fils de Serigne Babacar Sy, Serigne Aliou Sall Safietou estime qu’il « y a trop de laisser aller dans certaines entreprises étrangères implantées au Sénégal. Et un droit de regard est important pour faire respecter les lois en vigueur dans notre pays ».