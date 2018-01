Insultes aux Marabouts : Ismaïla Madior FALL prône la tolérance zéro

À Touba ce weekend pour présenter ses condoléances, le ministre de la Justice a averti ceux qui s’amusent à proférer des insultes contre les marabouts sur les réseaux sociaux.

Selon Ismaïla Madior FALL, repris par le quotidien Les Echos, l’Etat ne fera aucun cadeau à ces insulteurs publics.

« L’option, elle est claire. Le Sénégal est un Etat de droit et l’Etat n’hésitera pas à appliquer le droit dans toute sa rigueur. Et lorsqu’il y a des personnes qui sont à l’origine d’offenses ou d’injures au ministère de culte, l’Etat sévit. Et chaque fois qu’il est avéré qu’il y a offense ou injure à un ministère du culte, l’Etat va réagir exactement comme il le faut, déclencher les procédures dans toute sa rigueur et appliquer la règle de droit. C’est l’option résolue. Il n’y a pas d’autre alternative, pas d’hésitation sur ce point », a soutenu le ministre.

Vendredi dernier, Sidi Lamine NIASS tirait la sonnette d’alarme après avoir visionné une vidéo à travers laquelle des individus se réclamant du wahabisme proféraient des insanités visant les confréries.

