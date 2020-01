Insécurité au Sénégal : La mort de Ndioba Seck fait monter la tension, le  retour de la peine de mort est de plus en plus exigé 

Ndioba Seck est trouvée morte non loin de l’entreprise SIPS à Pikine hier matin. Des actes d’agression suivis de meurtre se font maintenant au quotidien au Sénégal. Et le phénomène devient inquiétant au point que certains sénégalais réclament le retour de la peine de mort.

« Trop c’est trop »! Semblent dire des Sénégalais qui en ont ras-le-bol à cause de l’insécurité qui sévit au Sénégal. En effet, depuis le début de l’année, les agressions suivies de meurtre se multiplient de manière exponentielle. Il se ne passe pas un jour sans qu’un meurtre ne soit enregistré. La dernière agression suivie de meurtre en date est celle de Ndioba Seck, une jeune dame de 32 ans, recherchée par les siens depuis dimanche soir. C’est hier matin que son corps sans vie a été retrouvé non loin de SIPS à Pikine dans la banlieue dakaroise.

Un commissaire divisionnaire en retraite a été retrouvé mort aussi ce samedi. A la veille, le vendredi, c’est le jeune Djamil Kébé qui a été sauvagement tué par des agresseurs qui voulaient s’accaparer de son téléphone portable. La semaine dernière, une dame est sauvagement tuée à Kolda. Non de loin de là à Kaolack des assaillants ont mortellement attaqué Abdoul Aziz Cissé et son fils Mohamed Cissé de nationalité américaine. La liste des cas d’agressions et de meurtres est loin d’être exhaustive.

«Personne n’est en sécurité», tel est devenu le cri de cœur de nos compatriotes. Cela malgré les efforts fournis par les forces de défense et de sécurité qui multiplient des patrouilles et autres opérations de sécurisation. Le retour de la peine de mort est de plus en plus exigé par certains de nos concitoyens pour qui elle est la seule solution face à cette recrudescence de violences et d’agressions.

La même rengaine revient après une période d’accalmie. Il y a des années, face à la recrudescence des vols à mains armées, de viols et d’agressions meurtrières, le même débat a défrayé la chronique. Mais cette fois-ci, ce sont plusieurs thèses qui s’opposaient. Des religieux mettaient en avant les textes sacrés pour expliquer la justification de leur thèse. Alors que les défenseurs des droits de l’homme, eux, mettaient en avant une thèse humanitaire pour récuser le retour de la peine de mort. Car selon eux, la peine de mort ne peut pas régler le phénomène de l’insécurité.