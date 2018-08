Inscriptions sur les listes électorales : Le candidat du Pds fixé sur son sort demain

C’est demain que la Cour suprême de Dakar donnera son verdict sur le recours introduit par les avocats de Karim Wade après le rejet de son inscription sur les listes électorales par la Direction générales des élections. La candidature de Karim Wade à la présidentielle dépend en grande partie au verdict que rendra demain la Cour suprême de Dakar. Après le rejet de son inscription sur les listes électorale, le candidat du Pds avait introduit un recours auprès du tribunal départemental de Dakar qui s’était déclaré incompétent. Wade-fils qui récuse déjà le juge de la Cour suprême devra croiser surtout les doigts car, selon la loi électorale, pour être éligible, il faut être électeur. Et pour être électeur, il faut être sur les listes électorales. En effet par ordonnance en date du 21 juillet 2018 la présidente du Tribunal d’instance hors classe de Dakar s’était déclarée incompétente pour juger du refus d’inscription du candidat du Pds sur les listes électorales. Une décision que les avocats de Karim Wade trouvaient scandaleux. «Les avocats informent l’opinion publique nationale et internationale qu’ils continuent leur combat pour rendre à M. Karim Wade la plénitude des droits dont il est scandaleusement privé. Ils déposent immédiatement un recours devant la Cour suprême», informaient-ils. Non sans dénoncer «l’instrumentalisation de la justice sénégalaise par le pouvoir politique pour empêcher (leur) client de bénéficier de ses droits civiques et politiques alors qu’il n’en a été privé par aucune juridiction».

Les conseils du candidat du Pds ajoutaient que «depuis six ans, les droits fondamentaux de M. Karim Wade, candidat du principal parti d’opposition au chef de l’Etat sortant M. Macky Sall, sont systématiquement bafoués par les autorités sénégalaises pour l’empêcher de participer à l’élection présidentielle du 24 février 2019».

Quel que soit le verdict que donnera la Cour suprême, il ne découragera pas les libéraux qui ont appelé ce lundi à une grande mobilisation. «Notre parti demande à tous, militants, responsables et membres de mouvements de soutien d’être présents le 30 août 2018 devant la Cour Suprême et devant la Cour d’appel de Dakar pour manifester notre soutien sans réserve et notre solidarité à notre candidat Karim Wade et à Khalifa Sall que Macky Sall veut éliminer de la compétition, au risque d’installer le chaos dans le pays», indique le comité directeur du Pds de ce lundi. «En tous les cas, notre parti réaffirme sa position de principe par rapport à la prochaine présidentielle. Si, pour quelque raison politicienne notre candidat est empêché d’y participer, qu’il soit entendu pour tout le monde qu’aucune élection ne se tiendra pour permettre à Macky Sall de gagner sans avoir raison. Notre parti ne boycottera pas l’élection, il en empêchera la tenue», ajoutaient Oumar Sarr et ses «frères» libéraux. (walf-groupe)