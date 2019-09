C’est la galère à Keur Massar. Et pour cause, en plus d’être victimes des fortes pluies qui se sont abattues, ce lundi, dans la capitale et environs, les populations de cette partie de la banlieue dakaroise sont privées des bus de la société Dakar Dem Dikk.

Celle-ci a décidé de mettre aux arrêts ses lignes 11, 227, 311, 403, 220 et 16B.

Dans un tweet, la direction générale de ce “patrimoine national” évoque des raisons d’inondation.

Source : Seneweb.com