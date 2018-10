Imam Aliou Ndao : ” Ils ont voulu me dévêtir totalement le premier jour de mon incarcération. Mais j’ai opposé un niet catégorique parce qu’il s’agissait de ma dignité… J’ai subi pas mal de tortures en prison, mais je pardonne à tout le monde.”

Parler de son séjour carcéral revient à raconter l’enfer qu’il a vécu en prison. C’est ce que semble dire l’Imam Aliou Ndao dans cet entretien exclusif qu’il a accordé à Dakaractu.

Dans son quartier Ngane Alassane Extension de Kaolack, le chef religieux s’est confié à Dakaractu à coeur ouvert à l’intérieur de la grande mosquée où il a dirigé la prière du vendredi peu avant cette entrevue. L’ex pensionnaire du camp pénal de liberté 6 et de la maison d’arrêt et de correction de Saint-Louis revient sur le film de son arrestation et sur ce qu’il qualifie de cas de torture qu’il a subis durant son séjour carcéral. “Ils ont voulu me mettre nu le premier jour de mon incarcération. Mais j’ai opposé un niet catégorique parce qu’il s’agissait de ma dignité… J’ai subi pas mal de cas de torture en prison, mais je pardonne à tout le monde.” (Dakaractu)