Idrissa Seck : “Si Macky Sall doit répondre à la justice, si…”

Ferloo.com- Alors qu’il est en tournée politique à Sédhiou, Idrissa Seck a déclaré que “si le président de la République, Macky Sall, alors candidat a touché à la caisse d’avance de la mairie de Dakar, il savait alors son existence, donc, il doit répondre à la justice”.

“Si cette révélation s’avère, c’est extrêmement grave”, s’étonne Idrssa Seck avant de s’interroger : “Pourquoi il n’a pas réglé cette affaire de cette caisse d’avance depuis son accession au pouvoir. S’il a bénéficié de cette caisse d’avance, il doit répondre à la justice”.

Et Idrissa Seck de poursuivre : « la première responsabilité du président de la République est d’assurer la sécurité des pêcheurs de Guet Ndar, des populations de la Casamance, des citoyens sénégalais mais il utilise les forces publiques pour détruire ses adversaires politiques. Idrissa Seck est à Sédhiou, il faut le surveiller, Khalifa Sall peut être candidat sérieux, il faut l’empêcher…”.

La réaction d’Abdoulaye Diouf Sarr responsable politique de l’Apr (pouvoir) ne s’est pas fait attendre. Et c’est pour qualifier le leader du parti Rewmi un politicien du passé. “Idrissa Seck est un politicien dépassé. Nous avons besoin d’un autre système politique. Maintenant, on juge par les actes et non par la parole. Les Sénégalais veulent écouter ceux qui travaillent et non ceux qui parlent. Si Idrissa Seck ne comprend pas le langage de l’émergence, il doit prendre sa retraite politique”, réplique-t-il en marge d’un déjeuner de presse