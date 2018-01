Idrissa Seck : «Les rapports entre l’Occident et l’Afrique sont des rapports de domination…”

Ferloo.com- En tournée politique à l’Est du pays, le président du parti Rewmi, Idrissa Seck s’est prononcé sur la visite du président français Emmanuel Macron à partir de demain, 1ère février. Il estime, dans les colonnes du quotidien l’Observateur, « les rapports entre l’Occident et l’Afrique sont des rapports de domination et de pillage, il incombe à notre génération de mettre un terme à cette tendance et l’inauguration d’une ère de coopération gagnant-gagnant entre l’Afrique et l’Occident”.

Abordant la situation qui prévaut à Saint Louis, Idrissa Seck, après avoir exprimé sa préoccupation par le sort des pêcheurs sénégalais, souvent à la merci des garde-côtes mauritaniens et présenté ses condoléances à la famille du défunt, exhorte les Etats sénégalais et mauritanien “à tout faire pour hisser leurs relations à la hauteur des liens pluriséculaires qui unissent leurs peuples”.

Il a, en outre, réitéré son soutien à Khalifa Sall et a rappelé aux juges que “la justice, colonne vertébrale de la démocratie, ne doit pas être manipulée à des fins politiciennes”.