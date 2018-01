Idrissa Seck: “les magistrats ont l’occasion exceptionnelle de prouver leur indépendance”

Ferloo.com- “Macky Sall est dans une logique de déstabilisation de ses potentiels candidats à la présidentielle de 2019”, c’est la conviction du leader du parti Rewmi, Idrissa Seck venu apporter son soutien à Kalifa Sall devant la barre aujourd’hui dans le cadre de l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar.

Après avoir qualifié le procès de Khalifa Sall et cie est purement “politique”, Idrissa Seck déclare que “la logique de Macky Sall est d’organiser une pénurie de candidats à la présidentielle de 2019. Il est dans la logique l’instrumentalisation politique de la justice au service du président de la République”.

Selon le leader du parti Rewmi, Idrissa Seck, toute son action est d’orienter vers la déstabilisation ses adversaires politiques puisqu’il sait que son bilan celui d’amener le taux de la pauvreté à 56,6%. Ce qui lui reste à faire est d’éliminer ses adversaires politiques.Notre action est, donc, faire échec à ce projet. Cela doit être le combat de tous les citoyens sénégalais “.

Après avoir qualifié le procès de Khalifa Sall et cie de ” procès politique”, il estime que “les magistrats ont une occasion exceptionnelle d’envoyer à l’opinion nationale et internationale leur indépendance et leur dignité”.