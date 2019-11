Ibn Chambas : «L’apaisement du climat politique est une nécessité en Guinée »

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas estime que l’apaisement du climat politique est une nécessité en Guinée, affirmant que cela est “une priorité”.

“L’apaisement de la situation est une nécessité, c’est une priorité pour l’intérêt de la Guinée. Quelle que soit sa provenance, la violence doit être rejetée et condamnée. Seul le dialogue politique inclusif permettra aux guinéens de dépasser cette période difficile”, a souligné M. Chambas dans un communiqué de presse rendu public.

Le diplomate onusien appelle “les autorités guinéennes à prendre toutes les mesures nécessaires qui permettront un apaisement rapide de la situation et favoriseront une reprise des consultations au sein du Comité de suivi”.

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas a conclu une visite de consultation de trois jours à Conakry, en République de Guinée, durant laquelle il a rencontré le Président de la République, les partis politiques (UFDG, UFR, RPG), la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), le groupe national de contact pour la dialogue et la paix en Guinée, des représentants de la société civile, ainsi que des membres du corps diplomatique et l’équipe pays des Nations Unies.

Les différentes rencontres ont permis de discuter de la situation politique et sociale, et d’échanger sur les moyens les plus appropriés pour retrouver un environnement apaisé afin de permettre aux Guinéens de prendre part aux échéances électorales prévues pour 2020.

Les échanges ont également porté, entre autres, sur le droit de manifester inscrit dans la Constitution, la révision du fichier électoral et le chronogramme consensuel des élections annoncées par la CENI, souligne le communiqué.

Il note que lors de sa rencontre avec le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), le Représentant spécial a été informé de la tenue le 14 novembre, d’une manifestation autorisée. Il a appelé le FNDC et ses militants à exercer leur droit à manifester conformément aux dispositions administratives et règlementaires afin d’éviter tout incident. Il déplore les violences qui ont causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels lors de la manifestation, et réitère son appel à toutes les parties à la retenue et à s’abstenir de l’utilisation disproportionnée de la force.

Les différents interlocuteurs rencontrés ont également démontré leur attachement à la paix et à la sauvegarde des acquis démocratiques. « Il est vital que les autorités, y compris les forces de sécurité, les partis politiques, et les représentants de la société civile redoublent d’efforts pour maintenir un environnement pacifique qui garantit le respect des droits fondamentaux, la liberté d’expression et de réunion, et la tenue des élections législatives prévues le 16 février 2020 », a déclaré le Représentant spécial.

“Les Nations Unies et leurs partenaires régionaux, continueront leur soutien pour promouvoir le dialogue et la paix en Guinée”, conclut Mohamed Ibn Chambas. (Avec APA)