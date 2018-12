Hôpital d’Enfants d’Albert Royer- Opération de séparation de bébés siamoises : Et de deux pour le Pr Gabriel Ngom

By

Ferloo. com- C’est encore un succès pour le Pr Gabriel Ngom de l’Hôpital d’Enfants Albert ROYER qui a réussi à séparer des siamoises reliées par le sternum foie et cœur. Un deuxième succès devrait-on dire pour le Pr Gabriel Ngom qui a mené le même type d’opération avec succès en 2003 et au courant du même mois. La première fois le Pr Gabriel Ngom revenait du Gabon, cette fois, il revient de la Guinée. Quelle coïncidence !

Après 48 jours de vie, Sophie et Adja ont été séparées. Les jumelles siamoises nées à l’hôpital de Pikine étaient liées par le sternum, le péricarde (l’enveloppe du cœur) et principalement par leurs foies.

L’intervention s’est déroulée avec succès au terme de plusieurs heures ce mercredi 19 décembre 2018 au bloc opératoire du service de chirurgie de l’hôpital d’enfants Albert Royer. Elle a été réalisée par une équipe de spécialistes composée de six (6) chirurgiens et de cinq (5) anesthésistes dirigée par Professeur Gabriel Ngom et Professeur Marie Ndoye. Ce fut une opération d’une extrême précision effectuée pour la première fois à Albert Royer au terme d’une procédure préparatoire de plusieurs semaines. Les patientes sont actuellement sous surveillance en réanimation dans le même service.