Hommage : «ALLAHOU WAAHIDOUNE» ! En souvenir de Cheikh Abdoulaye Dièye et de Abdou Latif Guèye

Honneur à la mémoire de nos vaillants concitoyens, Cheikh Abdoulaye Dièye, fondateur du FSD/BJ, et Abdou Latif Guéye, fondateur de JAMRA et du RDS ! Deux hommes multidimensionnels, au patriotisme exemplaire, qui ont brutalement quitté ce bas-monde, presque dans la même séquence temporelle, respectivement le 22 mars 2002 et le 6 avril 2008, suite à de violents «accidents» de la circulation. Le premier sur la route de Saint-Louis et le second sur celle de Tambacounda, alors qu’ils se rendaient, comme d’habitude, à la rencontre des populations du pays profond pour leur porter des messages de Vérité et de Paix, pour un Sénégal meilleur.

L’Afrique et la Oummah islamique se retrouvaient ainsi subitement orphelines de deux valeureux combattants de la Juste Cause. Deux hommes de refus et d’abnégation, qui n’auront ménagé aucun effort pour faire rayonner le Sénégal dans le concert des Nations. Et dont les lourds et nobles héritages spirituels méritent tous les sacrifices, pour maintenir toujours plus haut le flambeau des glorieuses luttes qui auront jalonné leurs riches parcours terrestres.

Que leur Référence commune, Seydouna Mouhamed (psl), leur tienne compagnie au Sommet de “Janatul Firdaws” ! Reposez en paix, “El Mujahid“!

Mame Mactar Guèye

ongjamra@hotmail.com