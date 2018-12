Hommage à Sidy Lamine Niasse (Pape Idy Mbathie)

Né le 15 août 1950 à Kaolack, issu d’une des familles maraboutiques les plus connues du Sénégal et de l’Afrique, Sidy Lamine NIASS avait l’élégance et l’engagement qui collaient avec ses aspirations et sacerdoces d’un grand intellectuel et patriote.

Formé dans la mythique université d’Al-Azhar en Egypte, le jeune Sidy aura été un étudiant très engagé pour l’amélioration du sort des étudiants expatriés, ce qui lui donne le statut et la responsabilité d’être le président de l’Association des étudiants sénégalais en Egypte.

C’est ce leadership qui l’anima et l’a mené dans le monde de la presse. Il fonda son quotidien « Walfadjri » dans les années 80, ensuite la radio plus tard dans les années 90 pour finir d’être le premier fondateur d’un groupe de presse en Afrique de l’ouest avec la naissance « Walf TV ». Il fut ainsi l’un des hommes les plus influents du pays avec à sa disposition un puissant outil de communication. Ce qui lui a valu d’encaisser les coups de fouets des différents gouvernements du fait de son patriotisme et de sa fidélité à ses convictions citoyennes.

Sidy est l’un des artisans de la démocratie sénégalaise, c’est en lui que l’on a vécu la dépolarisation de la source d’informations, de par son organe très attentif aux lamentations des démunis mais aussi par la formation qu’il a eu à donner aux multitudes de leaders de la presse sénégalaise privée actuelle.

Un grand baobab est tombé. Une idole de la République, acteur particulier de notre histoire politique, une bibliothèque de secrets dont les œuvres auraient éclairé la route des jeunes impétueux qui aspirent à renforcer la grandeur et le prestige du Sénégal, et qui ont, pour ce, besoin de repères.

Que son érudit de père Mame Khalifa Niass, son homonyme le Prophète Mouhamed (PSL) l’accueillent auprès d’eux, au Paradis.

Amiine

Pape Idy Mbathie, un de vos tabilés et fils spirituel