Histoire politique du Sénégal : Senghor, Diouf et Wade plus démocrates que Macky !

Le Président Léopold Sédar Senghor est le fondateur de la Nation Sénégalaise. Le Président Abdou Diouf en est le père du pluralisme démocratique. Sous son magistère, le landerneau politique national a commencé à s’ouvrir à plusieurs partis de l’opposition. Le Président Wade est venu parachever ce début de commencement. Mais cette avancée démocratique a été nettement plombée par le Président Macky, né après les indépendances.

L’histoire politique du Sénégal procède d’une courbe en dents de scie. Le Président Senghor a en effet posé les fondements de la Nation Sénégalaise. C’est en cela d’ailleurs que la Première Institution de notre pays a été baptisée « Père de la Nation ».Et le seul hic de Senghor c’est qu’il ne pouvait rien faire pour son pays le Sénégal en dehors de la France. Diouf lui emboîte le pas dans un contexte politique où presque l’intérim du pouvoir lui a été cédé sur un plateau d’argent. La présidentielle suivante, Diouf rafle la mise et devient de facto un chef d’Etat élu au suffrage universel. Le multipartisme qui a consacré la pluralité des partis politiques est à son actif. D’ailleurs pour mettre à l’aise tous les candidats déclarés à la présidentielle à l’époque, Diouf avait vertement fait savoir que « Diaka dia gui, ku mana nod, nodal »(la mosquée est là, celui qui peut appeler les fidèles à la prière, qu’il le fasse librement).C’est ainsi qu’en 2000,Wade le succéda à la têt du pays. Ce dernier va en effet renforcer la démocratie Sénégalaise en suscitant le pluralisme médiatique et en procédant au renforcement des acquis démocratiques à tous les niveaux de la vie nationale. Certes, il a connu des ratés dans sa gestion du pays mais cela n’a pu entacher sa stature de démocrate chevronné. Et comble du destin, en 2012,le plus jeune Président de notre pays, Macky Sall lui succède à la tête de l’Etat. Mais depuis, c’est le retour à la case de départ. Les libertés des citoyens sont bafouées à tout-va, les opposants emprisonnés à tour de rôle et les candidats à la présidentielle écartés de la course. Pendant que ses proches trempés dans des scandales financiers, se vautrent sereinement sous son aisselle protectrice. Voilà ramassé, le sillage historique du Sénégal des indépendances à nos jours. Senghor, Diouf et Wade plus démocrates que Macky ! (Senegal7)