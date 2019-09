Histoire générale du Sénégal (HGS) : Les Balantes vont proposer leur contribution

Le Mardi 24 Septembre 2019, le Comité d’Initiative, représentant l’ensemble des communautés Balantes du Sénégal et de la Diaspora, a été reçu, à sa demande, par le Professeur Iba Der Thiam, Coordonnateur Général du Comité de Pilotage de l’Histoire Générale du Sénégal des origines à nos jours.

Cette rencontre se tient dans le contexte de débats soulevés par quelques entités de la nation, réagissant vigoureusement dans les médias contre certains contenus jugés problématiques de l’Histoire du Sénégal, suite à la publication des cinq premiers Tomes.

Les Balantes du Sénégal et de la Diaspora ont sollicité auprès du Coordonnateur Général, l’autorisation de proposer au Comité de Pilotage, leur contribution à la rédaction de l’Histoire de son peuple. Ceci, dans le souci de participer à la réalisation de l’objectif exprimé par le Chef de l’Etat, le Président Macky Sall, dans sa Préface : « … la connaissance de notre vraie histoire, qui nous offrira suffisamment de références pour comprendre notre passé et notre présent, mais également envisager notre avenir avec confiance et fierté, parce que débarrassés de tous ces clichés et contrevérités, trop longtemps entretenus. »

Après avoir écouté la délégation conduite par M. Moussa Sadio, Président de l’Association Ganjaa des Balantes du Sénégal, le Professeur Iba Der Thiam a accédé à la demande de cette communauté et a fortement salué l’initiative et la démarche participative. Il a exprimé toute sa disponibilité et celle du Comité de Pilotage pour tout accompagnement nécessaire.

Etaient présents, pour le compte de la délégation des Balantes :