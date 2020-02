“Hervé BOURGES (1933-2020) un tiers-mondiste et ami du Sénégal” par Amadou Bal BA

Hervé BOURGES, né le 2 mai 1933 à Rennes, disparu à Paris le 23 février 2020 était un éminent ami de l’Afrique et du Sénégal qu’il fréquentait assidûment. Il avait également acquis la nationalité algérienne et a été conseiller d’Ahmed BEN BELLA. En 1956, à sa sortie de l’école du journalisme à Lille, il avait refusé un poste au journal très conservateur, mais convoité qu’est le Figaro, pour aller chez Témoignage chrétien, militant contre la guerre d’Algérie.

Pour ma part, le monde est marqué non pas, au sens littéral du terme, par la “ligne de couleur” comme le disait WEB Du BOIS, cette ligne signifie que la césure essentielle est entre le Bien et le Mal, le Chaos ou l’Harmonie. De ce point de vue Hervé BOURGES, un spécialiste de la communication et ancien patron de TF1, avait très tôt préconisé de “décoloniser l’information”. Il avait bien compris que le poisson pourrissait par la tête. L’information étant un pouvoir, la meilleure façon d’asservir les autres c’est par le lavage de cerveau. 60 ans après l’indépendance cette prophétie de Hervé BOURGES est plus que jamais d’actualité, puisque les chaînes d’information continue aux mains de la haute finance et de la Françafrique sont présentes désormais dans les pays africains et déversent à longueur de journée leur haine et leurs calomnies.

“L’ORTF, c’est la voix de la France” disait Georges POMPIDOU. Le président François MITTERRAND avait libéré les ondes et lancé les télévisions libres. Mais la multitude n’a pas encore signifié une information équilibrée et objective. En réalité quelques grands financiers prédateurs se sont accaparés des médias au détriment des faibles. A longueur une information répétitive, standardisée aseptisée et occultant les grands enjeux avec une grande dose d’instrumentalisation au profit des plus puissants. Le mensonge et l’enfumage dominent pour domestiquer les faibles. Jamais le concept de “surveiller et punir” de Michel FOUCAULT n’a aussi finement mis en œuvre par les puissances d’argent au service de leurs profits, pour justifier et légitimer la prédation et la violence.

Aussi je m’incline devant la disparition de ce grand humaniste. Repose en paix Hervé ! Que ton message soit entendu et appliqué pour la souveraineté et la dignité des Africains ; il faut bien décoloniser les esprits pour la Justice la Fraternité et le bien-vivre ensemble.

Paris le, 25 février 2020, par Amadou Bal BA, baamadou.over-blog.fr