Haut Conseil des Collectivités locales : Le Ps immuable, Aminata Mbengue Ndiaye succède à Ousmane Tanor Dieng

Le président Macky Sall a finalement signé le décret nommant le remplaçant de feu Ousmane Tanor Dieng à la tête du HCCT. Sans grande surprise, c’est l’ex Mairesse de Louga qui hérite du poste. Aminata Mbengue, actuelle ministre de la Pêche devra céder sous peu son poste à la table du Conseil des ministres.

En héritant du strapontin alors détenu par le Secrétaire général du Ps, la désormais ancienne ministre récolte le fruit de sa fidélité et de son engagement politique. En effet, fidèle à la ligne du parti et cadre respectée pour sa constance et sa hargne au combat, Aminata Mbengue Ndiaye s’est toujours confortée aux décisions des instances et sa présence, au nom du Ps, dans les gouvernements successifs, a été toujours couronnée de succès. De l’Élevage à la Pêche, elle a marqué de son empreinte les départements qu’elle a pilotés et son autorité n’a jamais été sapée dans les rangs du parti. Avec cette option de la mettre au poste, le président Macky Sall réalise une des volontés du défunt président du HCCT. En effet, dans la lettre adressée au président remise par l’entremise de son fils, lors des obsèques, le défunt leader socialiste avait sollicité que sa camarade de parti lui succède, comme il avait demandé au chef de l’État de veiller au respect scrupuleux de l’alliance liant le Ps à l’Apr. Avec cette nomination qui sonne le départ d’Aminata Mbengue Ndiaye de son poste ministériel, c’est le profil de son remplaçant dans le gouvernement qui risque de poser problème avec la montée en force des jeunes loups qui demandent une alternance générationnelle surtout pour le quota réservé au Ps dans l’attelage gouvernemental.

