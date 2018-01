Habib Sy : « Une candidature unique de l’opposition est impossible »

Ferloo.com- La question de la candidature unique de l’opposition est agitée depuis la sortie de Bamba Fall, maire de la Médina qui avait émis l’idée d’un soutien à Idrissa Seck, leader du parti Rewmi à la présidentielle de 2019, au cas où Kkhalifa Sall ne serait emprisonné. Sur les ondes de la RFM, Habib Sy, leader du Parti Espoir et Modernité (PEM)/ Yaakaar u Réew mi et initiateur du Pacte populaire de l’opposition (PPO) a estimé que « la candidature unique de l’opposition, c’est l’idéal mais elle est impossible ».

« Une candidature unique de l’opposition à la présidentielle de 2019 est l’idéal, mais ce scénario est impossible à cause du système politique sénégalais mais aussi à cause des ambitions des uns et des autres », explique-t-il.

« C’est pourquoi, dit-il, notre parti (Parti Espoir et Modernité (PEM)/ Yaakaar u Réew mi) a proposé pour le premier tour une pluralité des candidatures ; au moins quatre. Au second tour l’opposition va soutenir le candidat le mieux placé. Et celui qui le suit en termes de suffrage sera le président de l’Assemblée nationale, -parce que cette Assemblée nationale sera dissoute- et ainsi de suite ».

« Dans le cadre du Pacte populaire, rappelle-t-il, j’ai déjà rencontré Idrissa Seck, El Hadji Malick Gakou, Cheikh Bamba Dièye, Pape Diop, Mamadou Diop Décroix et je continue à rencontrer d’autres leaders de l’opposition pour s’entendre sur quelque chose avant la présidentielle de 2019. »