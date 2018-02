Habib Sy : “Le chemin qui conduit l’opposition à la présidence passe par…”

Ferloo.com- A fur et à mesure que la présidentielle de 2019 approche, opposition et pouvoir réfléchissent sur des stratégies soit pour accéder à la magistrature suprême, soit pour rester au pouvoir. Pour les partis de l’opposition, en tout cas, l’ancien ministre et ancien directeur de Cabinet de Me Abdoulaye Wade, Habib Sy, initiateur du Pacte populaire de l’Opposition (PPO) semble trouver le chemin qui mène au palais de Roume.

“Pour la présidentielle de 2019, nous avons proposé un programme consistant à aller avec une pluralité de candidatures, mais une pluralité encadrée autour d’un programme commun. Au second tour, toute l’opposition soutiendra le candidat le mieux placé”, indique-t-il sur le plateau de Walf Tv.

“Si cela réussi à l’opposition, explique-t-il, va revigorer l’électorat découragé lors des dernières élections. La stratégie doit être claire pour toute l’opposition : s’unir pour battre Macky Sall à la présidentielle de 2019 ou diviser pour disparaitre”

Et Habib Sy de schématiser le mode de gouvernance. “En cas d’accession de l’opposition au pouvoir, la gouvernance se fera dans la collégialité sur un programme d’urgence”.

C’est dans ce sens que Habib Sy a entrepris des rencontres avec des leaders de l’opposition et potentiels candidats afin de les convaincre.