Guy Marius Sagne : “La lutte va se poursuivre,va s’intensifier… »

« Dioy, fadioul naxaar » (Ndlr : il faut toujours se battre plutôt que de se lamenter), cette maxime bien de chez nous, semble être appliquée à la lettre par l’activiste Guy Marius Sagna. Il est de tous les combats, indignation, contestation puis arrestation. Libéré provisoirement, il y a 48 heures, seulement, le récidiviste est plus que jamais déterminé à dénoncer et à se battre pour, d’une part “liquider les séquelles de la colonisation”, et de l’autre, “construire une Afrique, particulièrement un Sénégal à la hauteur des autres nations et marchant du même pas”.

“La lutte va se poursuivre, elle va s’intensifier. L’objectif est de montrer aux Sénégalais que ce qu’ils sont en train de vivre est la conséquence d’un système de domination. Le combat va se poursuivre pour arracher notre souveraineté démocratique et notre souveraineté économique”, avertit l’activiste.

Pour Guy Marius Sagna et qui semble ragaillardi par ses 30 jours d’incarcération que “seule la lutte libère”, dans ces genres de lutte, il ne faut jamais flancher pour ne pas donner raison à ceux qui disent “ils sont tous pareils”. La lutte contre l’impérialisme et autant contre la spoliation des ressources naturelles avec la plateforme Aar Li Nu Bokk et Frapp/France dégage va se poursuivre tout en exigeant l’ouverture d’’une enquête indépendante pour que lumière soit faite sur les contrats pétroliers et gaziers”