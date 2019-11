Guy Marius Sagna et Ndèye Fatou Ndiaye Blondin Diop aux commandes de la coordination du mouvement Aar Li Nu Bokk

Le mouvement pour la transparence dans la gestion des ressources naturelles, Aar Li Nu Bokk a procédé ce weekend à un changement à la tête du mouvement. Ainsi Guy Marius Sagna et Ndèye Fatou Ndiaye Blondin Diop prennent la coordination de l’Aar Li Nu Bokk pour trois renouvelable. Ils remplacent ainsi Dr Cheike Tidiane Dièye et Alioune Sané du mouvement Y en a mare.

«Ce changement à la tête de Aar Li Nu bokk est édicté par le principe par lequel nous nous sommes accordés dès le départ. A savoir que pour la coordination du mouvement nous avons opté pour la co-coordination mais une coordination tournante pour éviter que Aar Li Nu Bokk ait un visage aussi que les choses puissent tourner. A chaque fois, d’autres porte-paroles sont désignés parce que c’est une affaire du peuple sénégalais. Donc, il ne faut pas personnaliser et individualiser. C’est dans cet esprit que Guy Marius Sagna et Ndèye Fatou Ndiaye Blondin Diop ont succédé hier à une décision de l’Assemblée générale au duo Cheikh Tidiane Dièye et Alioune Sané. Ce sont Guy Marius Sagna et Ndèye Fatou Ndiaye Blondin Diop qui vont tenir les rênes de Aar Li Nu Bokk pendant les 6 mois à venir pour un mandat de 3 mois renouvelable une fois », rappelle Daouda Guèye. Il rejette dans la foulée, l’allégation selon laquelle Aar Li Nu Bokk est en léthargie.

«C’est un combat de longue haleine. Il ne prendra pas fin en quelques mois ou en quelques années. Comme nous avons toujours dit, notre combat est impersonnel. Il n’est pas dirigé contre un régime, ni contre une personne. Nous continuons à être alerte et veiller au grain jusqu’à ce qui sortira de ces auditions, quelque chose de claire mais aussi que de cette affaire ne soit pas prise une décision tendancieuse ou partisane parce que tout, simplement, c’est tout le peuple sénégalais qui réclame la justice mais également la transparence dans la gouvernance des ressources naturelles », précise-t-il.