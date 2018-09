Guirassy 2019 ou l’incarnation d’un leadership nouveau qui assure et rassure! (Sokhna Aïcha Thiam)

Moustapha Mamba Guirassy est loin des polémiques politiciennes et l’homme se positionne de plus en plus comme une force de propositions qui sait faire bouger les lignes. Entendre Guirassy parler est un vrai régal. Le leader de la coalition SET (Senegal en Tête) sait dérouler son argumentaire, asséner ses vérités avec beaucoup de courtoisie et d’élégance dans le verbe, il sait utiliser les mots justes.

Guirassy n’est pas un adepte de la politique spectacle, il est plutôt du genre posé et réfléchi. Il sait faire les bons diagnostiques pour ensuite proposer les meilleures solutions. Ses sorties médiatiques sont toujours très attendues et bien suivies.

Et ce n’est pas un hasard si une bonne partie de la jeunesse s’identifie à lui, n’est ce pas Mouhamadou Habibou Fall qui disait et à juste titre : « Guirassy candidat naturel de la jeunesse pour un leadership nouveau ».

Guirassy est simplement une force tranquille dont le pays a besoin. Mais l’homme est aussi et surtout un scientifique qui sait bosser. Sans tambour ni trompette, Guirassy est entrain de réussir un important travail de massification. Guirassy reçoit des centaines de sénégalais par jour et fait installer des centaines de cellules et cela dans les coins les plus reculés du Sénégal. Aujourd’hui ce sont des milliers de cadres anonymes, des personnes qui n’ont jamais fait la politique qui entourent le président Guirassy et parmi lesquels l’auteure de cette tribune.

Très présent sur les réseaux sociaux, en particulier sur facebook, Guirassy a – sans aucun doute ,parmi les hommes politiques – la page facebook la plus professionnelle, avec des publications régulières qui accrochent.

Mais Guirassy c’est aussi un programme crédible avec des propositions fortes. Il a par exemple pris prétexte de la journée mondiale du tourisme pour proposer « la mobilisation et l’engagement de l’écosystème des startups « tech Sen » dans une transformation digitale profonde du secteur du tourisme pour un choc de compétitivité ». « Tech Sen », il faudra retenir l’expression. Le président Guirassy compte mettre toutes les chances du coté du jeune sénégalais pour qu’il devienne un mark zuckerberg. Avec Guirassy au pouvoir, TECH SEN sera une réalité et le Sénégal comptera en matière technologique. Et le « new deal éducatif » est une proposition forte de Moustapha Guirassy pour la transformation de l’école sénégalaise.

Enfin, le président Guirassy attend avec impatience les débats entre candidats pour une meilleure information des sénégalais. Espérons que la presse va relever le défi et que les candidats accepteront de se soumettre à cet exercice démocratique et républicain.

Sokhna Aïcha THIAM

Citoyenne Sénégalaise, membre de la Coalition Sénégal en Tête avec Guirassy