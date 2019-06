Guéguerre autour de l’application des valeurs de correction : Une Commission pour réfléchir sur un équilibre mise en place

Ferloo.com – La rencontre entre les agents de douane, les transitaires, les commerçants et les industriels, hier, à la Direction générale des Douanes a abouti à un consensus autour de l’application des valeurs de correction. Les parties prenantes ont décidé de mettre en place une commission qui va réfléchir sur une formule équilibrée pour la mise en application des valeurs correctives. En attendant, la douane va appliquer une clause transitoire devant permettre aux opérateurs économiques de déclarer leurs conteneurs au niveau du port.

“Au sortir de la rencontre des négociations entre les commerçants, les transitaires, l’administration de la douane et les industriels, la direction générale a pris une clause transitoire tendant à surseoir l’exécution de la note de service qui va être réétudiée par une commission mixte qui sera composée aussi bien les commerçants les douaniers et transitaires dans un délai de près de deux mois. De ce fait les commerçants peuvent déclarer leurs conteneurs, à partir d’aujourd’hui, au niveau du port pour continuer à travailler sur la décision qui a été prise, cela avant l’épuisement du délai imparti à la Commission mixte pour la finalisation de la mission qui lui a été assignée”, déclare Abdourahmane Sylla, parlant au nom des tous les commerçants et industriels du Sénégal. Du coup, précise-t-il, « les commerçants décident de surseoir à leur mouvement de grève prévu ce mardi”.

Les représentants de l’Unacois Yessal, en l’occurrence Cheikh Cissé, Président de ladite organisation et Alla Dieng, son Directeur exécutif, embouchent dans la même trompette. “On est tombé d’accord sur la mise en place d’une commission qui va regrouper aussi bien les transitaires, les commerçants, les industriels et les agents de la Douane. Une clause transitoire est mise en place dès aujourd’hui même pour décongestionner le port mais surtout la mise en exécution d’une commission qui va réunir toutes les parties prenantes pour trouver une solution dans un délai de 45 jours. La Direction générale de la douane attend les conclusions de cette commission pour une solution à cette note de service”, renchérissent-ils.

Et Alla Dieng, Directeur exécutif de l’Unacois Yessal d’ajouter aussi que « cette commission fera également des propositions pour la sécurisation des produits industriels du Sénégal. Sur la base de ces propositions, la douane va agir pour protéger les produits locaux”.

M. Mactar Diallo, au nom de l’Union sénégalaise des Entreprises des transitaires agréés (USETA), a salué l’initiative de la direction de la Douane, car, se réjouit-il, “à l’arrivée, il y a eu une convergence de vue entre les transitaires, les commerçants et la Douane qui a accepté l’application de la clause transitoire sur toutes les marchandises d’importation qui sont en route vers le Sénégal et celles déjà en souffrances au port. Cette décision va décongestionner un peu le port et va soulager aussi les commerçants qui étaient venus à cette rencontre très inquiets. Il faut dire qu’en appliquant les valeurs correctives, la douane sera en conformité avec les normes internationales et le code des douanes, en son articles 18”.

Et le Colonel Mbaye Ndiaye, Directeur des Opérations douanières d’expliquer que “ces valeurs de correction ne s’appliquent que lorsque la personne ne déclare pas sur la base de son attestation de vérification ou, en tout cas, ne prouve pas une domiciliation des ses opérations bancaires, attestée par ce qu’on appelle une attestation d’importation. Sur le plan légal, si la personne respecte la procédure en vigueur, il n’y a pas de problème, les valeurs de correction s’effacent. Mais si elle ne remplit pas toutes les obligations que lui impose la réglementation douanière, on est obligé de taxer conformément à ces valeurs de corrections”. Pour l’instant, souligne-t-il, “on a prévu d’appliquer la clause transitoire reconnue dans la législation des douanes”.