Gris vs Balla ce samedi: la bataille mystique devient épique et un technicien donne son avis

Gris vs Balla ce samedi: la bataille mystique devient épique et un...

A quelques heures du combat entre Gris Bordeaux et Balla Gaye 2 prévu ce samedi, les deux adversaires ont arrêté les entraînements pour leur préparation mystique. En attendant, un technicien de la lutte fait le point sur les points forts et les points faibles de chaque lutteur

Ils sont fin prêts à se battre. Mais à la place, ce sont leurs marabouts qui entrent dans la danse. Ces derniers sont en train de tout faire pour que leurs lutteurs ne soient pas atteints mystiquement.

Des deux côtés, beaucoup d’offrandes sont recommandées.*

BALLA GAYE 2

Technique

«Il a une botte secrète bien garnie en clés techniques»

«Fils de Double Less, Balla Gaye 2 est très doué. Il s’est fait d’abord tout seul dans les «mbappat», avant de déposer ses valises à l’école de lutte Balla Gaye, avec son ami Double Less 2. Balla a terrassé de prestigieux champions tels que Tyson, Baboye, Yékini, Modou Lô. Et cela prouve qu’il a une botte secrète bien garnie en clés techniques.»

Frappe

«Il n’est pas un bon cogneur»

«Il n’est pas un bon cogneur comme Gris, mais il a une terrible force de frappe. En bagarre, il lance des coups hasardeux. Mais il s’est un tout petit peu amélioré dans le pugilat. S’il plaçait des coups directs ou crochets, il pourrait faire trop mal dans l’arène.»

Mental

«Il se croit toujours le meilleur»

«Balla gagne souvent par son mental parce qu’il se croit toujours le meilleur. C’est ainsi qu’il réussit à déstabiliser ses adversaires. Son mental se manifeste par la lucidité qu’il offre lors de ses duels. Il affronte ses adversaires comme à l’entraînement»

Mystique

«Il puise sa force mystique en Casamance et en Gambie»

«Il puise l’essentiel de son mystique en Casamance et en Gambie. Mais il ne néglige pas le mystique des autres régions. C’est Thierno Guéye qui s’en charge. Balla est tellement mystique que parfois ses adversaires tiennent le volet mystique pour justifier leur défaite. C’était le cas avec Tapha Tine ou encore Tyson…»

Entourage

«Son père joue un rôle essentiel dans ses combats»

«À l’école de lutte Balla Gaye, il n’y a que Balla Gaye 1 et Lamine Golo. Mais Balla Gaye 2 se donne toujours les moyens de bosser avec d’autres spécialistes en sports de combat et en préparation physique. C’est le cas avec Kanté Bodian. Il bénéficie aussi des conseils de son père et de Omar Fall qui lui avait donné la clé de la victoire contre Modou Lô. Il lui arrive aussi de recueillir des conseils des anciens de Guédiawaye comme Mbaye Samb ou encore Daouda Fall.»

GRIS BORDEAUX

Technique

«Il n’est pas techniquement bon, mais…»

«Gris Bordeaux fut un protégé de Rock Mbalakh, ancien champion d’Afrique de sa catégorie. Il a très tôt aimé son métier. Et à ses débuts, il se rendait à l’Inseps de Dakar pour s’améliorer techniquement. Couvé par l’écurie Fass et Tapha Guèye, le 3e Tigre de Fass s’est imposé grâce à son sérieux et son envie de réussir pour aider ses parents. Il n’est pas techniquement trop bon, mais il a ses points forts. Son succès technique, c’était lorsqu’il battait Antoine Bakhoum de Ndakarou.»

Frappe

«Il a de méchants crochets»

«Gris est un redoutable cogneur. Il a réussi à brouiller Bombardier par ses coups dévastateurs et rapides. Il a écrasé l’arcade de Eumeu, mis KO Baye Mandione. Il place des coups directs, de méchants crochets. Il est capable du pire en cas de bagarre.»

Mental

«Il n’a jamais reculé devant son adversaire »

«On peut mesurer le mental de Gris, par ce qu’il a vécu à Fass. Il avait écarté Moussa Gningue et s’est mis en position de un contre tous. C’est son mental qui lui a permis d’en arriver là. Il n’a jamais reculé devant un adversaire. Ce qui prouve qu’il a un bon mental.»

Mystique

«Il se blinde souvent chez ses parents Sérères »

«L’écurie Fass avait son préparateur mystique attitré en la personne de Moussa Gningue. Gris l’a écarté pour choisir ses propres préparateurs mystiques. Il se dit qu’il n’investit pas trop dans ce domaine. Parfois, c’est Mbaye Guèye qui se charge de son mystique, en plus de ses proches. Il se blinde souvent chez ses parents Sérères Safène et Haal Puulaar.»

Entourage

«L’écurie Fass, une grande université de lutte»

«L’écurie Fass, c’est la grande université de la lutte. Gris bénéfice toujours du soutien technique et moral des deux tigres de Fass, Mbaye et Tapha Guèye. En plus, il bosse avec des techniciens comme Abdou Guèye, Seck, Alassane Diakhaté, Ibra Mbaye, Mamadou Ali Ndiaye, champion de karaté. On peut même dire qu’il a un très bon entourage. Le président Abass Ndoye et son agent Ablaye Mbengue aussi sont de bons encadreurs.»

Avec (Arenebi.com et Xalima