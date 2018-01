Grèves dans différents secteurs : Le président de Sos menace toutes griffes dehors et menace…

Ferloo.com-La grève des techniciens de surface est-elle de trop ? Tout porte à croire au regard de la frustration du président de SOS consommateurs, Me Massokhna Kane qui menace de saisir des juridictions internationales.

En fait, Me Massokhna Kane a estimé sur les ondes de la Rfm qu’il y a trop de grèves au Sénégal et que ces mouvements d’humeur touchent en général “badolos” surtout dans le secteur de l’éducation et de la santé. ” Ce sont les badolos qui subissent les conséquences de ces grèves”, constate-t-il, avant d’exiger : “il faut cela cesse”.

“Les syndicalistes font du chantage sur le gouvernement. Si l’Etat ne peut pas régler ces questions, on va saisir les tribunaux internationaux car la Constitution du Sénégal dit que chacun a le droit à la santé et à l’éducation” avertit-il.