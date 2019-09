Grâce présidentielle accordée à Khalifa Sall: L’AFP salue la décision du chef de l’Etat

L’Alliance des Forces de Progrès, autour du Secrétaire général Monsieur Moustapha Niasse a procédé à une analyse objective de l’évolution du contexte au Sénégal, lit-on dans un communiqué reçu à Kritik.

«Le vendredi 25 septembre 2019, le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, a procédé à l’inauguration de la Mosquée Massalikoul Jinane, cette œuvre grandiose qui est un symbole du culte que les fils d’Adam doivent à Dieu. C’est là l’expression sacrée de la foi des Sénégalais, singulièrement de la communauté mouride, dans la trajectoire exemplaire de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Cette œuvre fait la fierté de tous les Sénégalais.

L’Alliance des Forces de Progrès tient à adresser ses vives félicitations à Serigne Mountakha Mbacké et à tous les acteurs, pour la réalisation de ce précieux outil du culte divin.

L’AFP magnifie également l’autre évènement qui s’est déroulé à l’occasion de l’inauguration de la Mosquée Massalikoul Jinane, à savoir les retrouvailles entre le Chef de l’Etat le Président Macky Sall et son prédécesseur, le Président Abdoulaye Wade, sous la supervision et la régulation de Serigne Mountakha Mbacké, dont la générosité et l’humanisme ont rencontré un esprit de dépassement qui mène nécessairement à l’apaisement et à l’espace des hauteurs, pour un Sénégal uni, dans la stabilité, la sécurité et le développement concerté.

Dans cet esprit, l’AFP salue la décision du Président de la République qui, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, a accordé une grâce à Monsieur Khalifa Ababacar Sall.

Les défis que les Sénégalais doivent relever, sous le magistère du Président Macky Sall, revêtent un caractère stratégique et il est utile que la Nation, dans toutes ses composantes, appréhende les enjeux et les véritables priorités.

L’AFP s’inscrit dans cette démarche salutaire pour notre pays.

Elle adresse ses chaleureuses félicitations au Président Macky Sall et l’encourage dans ses choix, qui sont empreints de lucidité, eu égard aux perspectives de la construction de l’économie pétrolière et gazière et du développement du Sénégal”.