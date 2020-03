Grâce présidentielle à 2036 prisonniers : L’ASRED s’en félicite

L’Association pour le Soutien et la Réinsertion Sociale des Détenus (ASRED) « se félicite de la grâce présidentielle accordée, par le Président de la République, à 2036 pensionnaires des établissements pénitentiaires », lit-on dans un communiqué reçu à Ferloo.

« Cependant, note le communiqué, l’ASRED soulève une inquiétude majeure liée à la situation de ces détenus libérés qui sont toujours bloqués dans les prisons, faute de moyens pour retrouver leurs familles, à cause de l’interdiction du transport interurbain (de régions en régions) et du couvre-feu ».

« En effet, ajoute le communiqué, la plupart de ces personnes élargies étaient incarcérées dans les prisons de Dakar et doivent regagner leurs familles dans les régions. Leurs familles expriment leurs craintes de voir ces détenus libérés faire face à de nouvelles arrestations, en raison du couvre-feu ».

Et d’indiquer que « c’est ainsi qu’en rapport avec l’Administration pénitentiaire (Dap) du ministère de la Justice, il a été convenu ce qui suit :

Les détenus graciés, munis de leurs certificats d’élargissement (plus connus sous le nom de papiers libérables) peuvent librement circuler d’une région à une autre, sans courir le risque d’être arrêté, malgré l’arrêt du transport interurbain. Mais ils doivent toutefois respecter les heures d’interdiction (20h-6h du matin)

Cette décision de la Direction de l’Administration pénitentiaire (Dap) a été notifiée à l’ensemble des directeurs des 37 prisons du Sénégal. Compte tenu de cette situation exceptionnelle, l’ASRED invite l’Administration pénitentiaire à s’employer pour que tous les détenus graciés soient escortés par les véhicules de l’Administration pénitentiaire ».

L’ASRED « profite de l’occasion pour rassurer les autres détenus non bénéficiaires de cette grâce que des mesures de libération conditionnelle et de liberté provisoire sont en cours. Et renouvelle ses infinis encouragements et félicitations au directeur de l’Administration pénitentiaire, Colonel Jean-Bertrand BOCANDE, pour tous les efforts consentis au bénéfice des détenus et du personnel pénitentiaire ».