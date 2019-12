Gestion et exploitation de l’eau en zone urbaine et périurbaine : La...

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam procédera à la signature du contrat et au lancement des travaux de la nouvelle société de gestion et d’exploitation du service public de l’eau potable en zone urbaine et périurbaine au Sénégal, le 30 décembre 2019 dans un hôtel de la place.