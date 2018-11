Gamou 2018 à Thiaroye Azur

Sous le Ndigueul de Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, Serigne Sidy Mbacké, khalife de Serigne Abdoul Ahad Mbacké et Serigne Cheikh Saliou Mbacké, khalife de Serigne Saliou Mbacké, Serigne Saliou Mbacké Ibn Serigne Abdoul Ahad Mbacké et Sokhna Mame Faty Mbacké Bint Serigne Saliou Mbacké vous convient à la célébration de la nuit du Prophète Mahomet (PSL) ou Gamou à Thiaroye Azur.

Les Dahiras Mawahibou Nafsi et Tassahoud Sikhaar de Touba, Dakar, Mbour, Thiaroye, Djender, Mbattal et toute la Ummah islamique sont attendus. Des récitals de Coran et de Xassidas seront à l’ordre du jour tout au long de la nuit du 19 au 20. Khadim Ndiaye Tassawuf, Serigne Mbaye Samb, Abdoul Ahad Samb et Mor Mbow entre autres seront les principaux animateurs et conférenciers.

Le marabout informe également les disciples de Mbour, Dakar, Djender et environs que la récolte des champs de Bustaan est prévue le dimanche suivant 25 novembre.

Le Responsable de la Communication

Amadou Ly Diome