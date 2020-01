Gambie : Les arrestations massives risquent d’attiser les tensions

L’Amnesty International alerte les autorités gambiennes que les arrestations risquent d’attiser les tensions. C’est en réaction des affrontements entre la police et les manifestants qui demandaient le départ de Adama Barrow

En réaction à l’arrestation de 137 manifestant·e·s à la suite d’affrontements avec les forces de sécurité en Gambie le 26 janvier 2020, Marta Colomer, directrice adjointe par intérim du programme Afrique de l’Ouest et Afrique centrale à Amnesty International, a déclaré : « La répression de manifestant·e·s qui a eu lieu le 26 janvier 2020 faisait tristement écho au passé brutal de la Gambie. Certes, la situation des droits humains dans le pays s’est considérablement améliorée depuis l’arrivée au pouvoir du président Adama Barrow. Toutefois, le recours à une force excessive par les forces de sécurité pour disperser des manifestant·e·s risque d’attiser les tensions et de ramener la Gambie aux heures sombres de la répression.

« Le 26 janvier au soir, des médias ont cité des professionnels de la santé indiquant que trois personnes avaient été tuées et que beaucoup d’autres avaient eu une jambe cassée lors d’affrontements avec les forces de sécurité, qui avaient utilisé du gaz lacrymogène pour disperser les manifestant·e·s. Les autorités affirment, pour leur part, qu’il n’y a pas eu de victimes. Elles doivent maintenant diligenter une enquête rapide, approfondie et efficace sur les allégations formulées et traduire en justice tous les responsables présumés.

« Personne ne doit être arrêté pour le simple fait d’avoir exercé ses droits aux libertés d’expression et de réunion pacifique. Il faut que les autorités libèrent immédiatement et sans condition toutes les personnes détenues pour avoir exercé leur droit de manifester sans violence. Nous les appelons également à permettre aux stations de radio qu’elles ont contraintes à fermer de rouvrir et à libérer les journalistes détenus. Les attaques contre la liberté de la presse doivent cesser.

« Le président Adama Barrow ne doit pas oublier sa promesse importante d’améliorer la situation des droits humains en Gambie. Il doit veiller à ce que les journalistes puissent mener leurs activités sans craindre de représailles et lever sans délai l’interdiction imposée aux organisations de la société civile. »