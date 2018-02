G5 Sahel: Mahamadou Issoufou assume la présidence avec «détermination»

Niamey a accueilli, hier mardi 6 février, un sommet du G5 Sahel qui a réuni les présidents des cinq pays qui composent cette force conjointe (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) ainsi que la ministre française des Armées. Au menu de cette rencontre au Niger, la prise de fonction du président nigérien Mahamadou Issouffou à la tête du G5 Sahel, le bouclage du financement de cette force et sa montée en puissance.

C’est après une journée marathon de travail à huis clos, qu’Issoufou Mahamadou a pris la présidence du G5 Sahel.

Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, est rassuré : « Permettez que je dise ma totale confiance et conviction à la montée en puissance très prochaine du G5 Sahel, au moment de passer un relais assuré à notre frère et ami, le président Mahamadou Issoufou… »

Plusieurs partenaires et pas des moindres, ont décidé de soutenir le G5 Sahel. Pour la ministre française des armées, Florence Parly, le soutien de Barkhane est total : « Quoi qu’il arrive – et c’est là la principale raison de ma présence ici –, je veux vous assurer du soutien indéfectible de la France. Le soutien aux forces armées des pays du G5 – et notamment de la force conjointe –, est, et restera, la priorité de Barkhane ».

La nouvelle présidence du Niger doit maintenir cette dynamique de mobilisation, dit-on. Issoufou Mahamadou se dit déterminé. « Je voudrais vous assurer de ma ferme détermination à travailler avec abnégation, a martelé le président nigérien. Je m’emploierai avec détermination et engagement à intensifier les efforts, pour rendre opérationnel l’ensemble des fuseaux de la force conjointe à travers notamment la dotation à l’équipement ».

Le nouveau secrétaire permanent est également désigné en la personne de Maman Sidigou.

RFI