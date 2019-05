Fraude sur l’âge : La CAF donne finalement raison au Sénégal

Le Sénégal a eu finalement gain de cause suite à sa réclamation après son élimination de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) U17 en phase de poules. Le Sénégal avait, en effet, émis des réserves contre deux (2) joueurs guinéens, Aboubacar Konté et Ahmed Tidiane Keïta, pour fraude sur l’âge. Sud Quotidien, qui donne l’information, indique, que le Japon a fini par livrer les documents de voyage mettant à nu leur changement de dates de naissance entre le tournoi ’’Dream Club’’ que le “Pays du Soleil Levant” avait abrité en 2017 et la CAN U17 qui a pris fin le 28 avril dernier, à Dar-Es-Salam, en Tanzanie.

Ainsi, la requête du Sénégal acceptée, la Guinée ne devrait plus représenter l’Afrique à la prochaine Coupe du monde de football des U17 prévue au Brésil, prédit le journal. Lequel souligne, toutefois, que cette décision revient au jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF). En attendant, signale la source, la sentence a été notifiée à la Fédération guinéenne. Laquelle a décidé de saisir la commission de recours de l’instance faîtière du football africain.

Affaire à suivre. (Avec emedia)