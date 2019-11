Forum de MEDays à Tanger au Maroc: Macky Sall reçoit sa distinction aujourd’hui

Le président de la République, Macky SALL reçoit le prix MEDays (DAVOS AFRICAIN) ce jeudi 14 novembre 2019 à Tanger au Maroc. Selon le Bureau d’information gouvernementale, cette haute distinction est décernée à des personnalités, Institutions, organisations ou entreprises, ayant apporté une contribution déterminante au développement des pays du Sud, ou ayant eu une réelle valeur ajoutée dans l’amélioration des rapports Nord-Sud ou Sud-Sud.

Pour l’édition 2019 qui se tient du mercredi 13 novembre 2019 au samedi 16 novembre 2019, sur le thème : « Crise globale de confiance : faire face aux subversions et aux incertitudes », le Forum MEDays veut honorer le Président Macky SALL pour magnifier le contrat social sénégalais qu’il a initié au Sénégal, désormais cité comme un rempart phare dans le monde.

Le Forum MEDays 2019 réunit de hautes autorités et d’éminents experts des quatre coins du monde autour du thème : « Crise globale de confiance : faire face aux subversions et aux incertitudes ».

En effet, l’humanité entière est confrontée à un ensemble entremêlé de crises qui se déroulent entre elles. Ces crises sont exacerbées par des fractures sociales qui se sont multipliées ces dernières années du fait d’enjeux politiques et géopolitiques d’une part et des choix économiques inégalitaires et irréversibles d’autre part.

La mise à débat de la crise globale indexe également la problématique des rapports multiples et des limites poreuses entre société, monde économique, classe politique, société civile et médias.

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Forum MEDays est organisé au mois de novembre de chaque année, pour une durée de quatre jours, autour d’une trentaine de sessions et de panels au moins. L’édition 2018 a enregistré la participation de près de 150 intervenants de haut niveau, représentant des cinq continents : chefs d’État, chefs de gouvernement, ministre décisionnel, prix Nobel, responsables d’entreprises internationales, chefs d’entreprise, investisseurs, personnalités étrangères et personnes étrangères plan. Les MEDays regroupent environ 4500 participants chaque année.

D’après la BIG, depuis son arrivée à la magistrature suprême en 2012, Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL a joué un rôle déterminant dans les différents débats et événements internationaux qui animent le monde.

C’est parce que pour le Président Macky SALL, la participation active à la gestion des grands enjeux mondiaux est un chemin incontournable pour l’atteinte des objectifs du Plan Sénégal Émergent (PSE). La diplomatie sénégalaise est axée sur 3 piliers principaux : La promotion de la paix et la stabilité politique ; le respect et la protection des droits de l’Homme ; le développement économique par l’intégration africaine et l’ancrage du panafricanisme.

Aussi, poursuit le Bureau d’information gouvernementale (BIG) dès son arrivée au pouvoir, le Président Macky SALL a érigé au rang de priorité le raffermissement des liens avec les pays voisins. Parmi les toutes premières actions diplomatiques du Président de la République, figurent des visites officielles et de travail en Gambie, en Mauritanie et en Guinée.

Depuis 2012, le Sénégal a accueilli de nombreux événements internationaux et endossé différentes responsabilités à l’échelle mondiale. En 2014, le pays a rayonné dans le monde entier grâce à l’organisation du 15ème sommet de la Francophonie, du 1e Forum économique de la Francophonie et du Forum paix et sécurité en Afrique.

La position internationale du Sénégal s’est également traduite par un mandat de membre non permanent du conseil de sécurité des Nations Unies en 2015 et par l’élection du pays au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU en 2017.