Formation, encadrement, … : CAMEF veut se positionner comme une structure leader

L’ancien ministre de l’Education nationale et directeur de l’Agence africaine de l’Education et de la Formation (AAEF), Kalidou Diallo en partenariat avec l’Université professionnelle africaine/ IPD Thomas Sankara, a procédé, hier, au lancement du Centre africain des Métiers de l’Education et de la Formation (CAMEF) qui, selon Ngary Faye, 1er Conseiller technique du ministre de l’Education nationale, se positionne comme une structure leader

«Le CAMEF est formé à partir d’un partenariat entre l’université polytechnique de Dakar (IPD/ Thomas Sankara) qui a une grande expérience dans la formation et qui a décidé d’agrandir ses modules de formation dans le secteur de l’Education et de la formation et l’Agence africaine de l’Education et de la Formation (AAEF) », a déclaré Kalidou Diallo. Il poursuit pour préciser qu’ensemble, les deux entités ont décidé de créer ce centre en rapport avec l’Etat du Sénégal qui a pour ambition d’avoir un enseignement de qualité aussi bien dans le public que dans le privé en vue d’assurer une formation polyvalente des instituteurs au niveau du préscolaire à l’élémentaire mais également dans le moyen secondaire. Le CAMEF a aussi l’ambition d’aider à la préparation aux concours dans l’éducation que dans les autres domaines. «Les instituteurs peuvent devenir avec leur CAP des inspecteurs de l’enseignement. De même, les nouvelles autorités dans l’administration scolaire comme les proviseurs, les inspecteurs d’académie peuvent recevoir leur formation pour une bonne gouvernance administrative scolaire », ajoute-t-il.

Toujours d’après Kalidou Diallo, le centre compte également aider l’Etat au niveau des candidatures au Bac parce que le Bac sénégalais est plombé par les candidatures libres. «Le taux n’a jamais été en dessous de 42%. Il s’agit d’aider ces candidats à avoir le niveau dans un premier temps à Dakar et plus tard à l‘intérieur du pays. Nous avons décidé d’inaugurer la formation des syndicats pour aider les leaders syndicaux aux techniques de négociation, aider à l’organisation syndicale, l’unité syndicale, à l’éthique et à la déontologie, aider les agents de l’Etat à dialoguer avec les syndicats. Nous allons introduire l’éducation numérique de même que l’enseignement à distance. Vraiment c’est une formation novatrice qui est planté dans une université privée africaine connue qui a toujours de meilleurs résultats en génie civile au niveau du Sénégal. Et nous pensons avec notre contribution participer à la réalisation du Plan Sénégal Emergent et à l’employabilité des jeunes », explique-t-il pour s’en réjouir.

Ngary Faye, le Premier Conseil technique du ministre de l’Education nationale dira que « ce centre qui voit le jour est un dispositif important en termes d’attente ». Car, rappelle-t-il, «si l’on fait la revue de nos politiques éducatives, tout le monde s’accorde à dire que la qualité reste un enjeu de taille que l’on ne peut pas encore l’assurer ». Or soutient-il, «le premier intrant de qualité est l’enseignant. Renforcer les qualités de l’enseignant pour avoir des enseignants à la fois motivés et engagés nous parait une priorité de premier rang. L’Etat ne peut pas tout faire. A côté des structures qui existent l’offre de formation portée par le privé est très importante. (…). Le CAMEF veut se positionner comme une structure leader dans la prise en charge de ce personnel enseignant à tous les niveaux et de manière transversale, se spécialiser dans la prise en charge des gestionnaires du système en termes de pilotage et suivi encadrement notamment un nouvel inspecteur d’académie qui prend fonction, un nouvel inspecteur de l’Education et la formation, un directeur d’école, un nouveau censeur, un nouveau principal… Tout cela constitue des structures où les besoins de formation existent, mais qui ne sont pas encore capacités, outillés pour pouvoir répondre à ces besoins. C’est donc tout cela qui justifie la pertinence de cette offre de formation et pour l’essentiel, le ministère de l’Education nationale est engagé à nouer un partenariat avec cette structure pour voir dans quelle mesure celle-ci va pouvoir contribuer à améliorer ses performances ».