Force Covid-19 : Le Président Macky Sall met en place un Comité de gestion des fonds dirigé par le Général de Division François Ndiaye

Le Président de la République, Macky Sall, a pris, le 17 avril 2020, le décret n°2020-965 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19), appelé Force Covid-19. Selon un communiqué du palais présidentiel, parvenu à Ferloo, ce comité est “composé de représentants de l’ensemble des forces vives de la nation. Cet organe institué auprès du président de la République, est un rouage essentiel d’une bonne gouvernance du Fonds Force Covid-19”.

Il est chargé de suivre, de “façon proactive et inclusive”, l’ensemble des opérations menées par le Fonds et d’en rendre compte au président de la République, à en croire toujours la même source qui indique aussi que ce Comité sera présidé par une personnalité qui sera nommée incessamment, par décret.

Et dans ce décret, nous apprenons que l’heureux nommé est le Général François Ndiaye. Un officier supérieur sérieux et intègre qui a joué un grand rôle dans l’affaire de la Gambie qui s’est soldée par le départ du Président Yaya Jammeh. (Voir décret de nomination et cv du Général de division François Ndiaye).

Quant au dit Comité, outre son Président, il comprend six (06) représentants du gouvernement à savoir trois représentants de l’Assemblée nationale (majorité parlementaire, opposition parlementaire, non-inscrits, deux représentants du Haut conseil des collectivités territoriales, deux (02) représentants du Conseil économique, social et environnemental, deux (02) représentants des Associations d’élus territoriaux, six représentants des partis politiques (deux (02) du pôle de la majorité présidentielle, deux (02) du pôle de l’opposition parlementaire, deux (02) du pôle des non-alignés).

On note également la présence dans ce Comité de trois (03) représentants des organisations de la société civile, deux (02) représentants des organisations patronales, deux (02) représentants des organisations syndicales, deux (02) représentants des associations de consommateurs.

Toutefois, précise le communiqué, “le Comité pourra s’adjoindre, à l’occasion de ses rencontres, toute personne dont la participation est jugée utile”.